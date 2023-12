Über 100 Musi­ke­rin­nen und Musiker

Es wird ein gro­ßes Geburts­tags­kon­zert wer­den: Anläss­lich des 50-jäh­ri­gen Bestehens der Städ­ti­schen Jugend­ka­pel­le der Musik­schu­le Kulm­bach wird am Sonn­tag, 10. Dezem­ber 2023, um 17 Uhr groß auf­ge­spielt. Bei die­sem beson­de­ren Kon­zert in der Dr.-Stammberger-Halle wird sich alles um die soge­nann­te JUKA drehen.

Inter­es­sier­te müs­sen sich beei­len, um sich ihre Tickets in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5 zu sichern. Soll­te es Rest­kar­ten geben, sind die­se an der Abend­kas­se erhältlich.

„Es wird ein musi­ka­li­sches Feu­er­werk zum 50. Geburts­tag der Städ­ti­schen Jugend­ka­pel­le Kulm­bach wer­den“, ver­spricht der Lei­ter der städ­ti­schen Kul­tur­ab­tei­lung und der Musik­schu­le Kulm­bach, Harald Streit. „Wir freu­en uns sehr, dass wir für die­ses außer­ge­wöhn­li­che Kon­zert mehr als 100 Mit­wir­ken­de gewin­nen konnten!“

Vie­le Prot­ago­ni­sten wer­den in der Dr.-Stammberger-Halle für musi­ka­li­sche Hoch­stim­mung sor­gen, dar­un­ter das Vor­or­che­ster unter der Lei­tung von Ilo­na Ramming und die Jugend­ka­pel­le der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach unter dem Diri­gat von Harald Streit. Aber auch ein Revi­val-Orche­ster der Jugend­ka­pel­le aus ehe­ma­li­gen Mit­spie­le­rin­nen und Mit­spie­lern wird mit von der Par­tie sein.

Und noch eine wei­te­re Beson­der­heit ist an die­sem Kon­zert­abend in der Dr.-Stammberger-Halle geplant: Lei­ter und Diri­gent Harald Streit, der seit 1995 das Jugend­or­che­ster lei­tet, wird an die­sem Jubi­lä­ums­abend den Takt­stock an sei­nen Nach­fol­ger Maxi­mi­li­an Väth übergeben.

Pro­gramm: 50 Jah­re Städ­ti­sche Jugend­ka­pel­le Kulmbach

Lei­tung: Harald Streit

1. Teil

Colo­nel Boo­gey Marsch, Ken­neth J. Alford / Arr. W. Tuschla

Begrü­ßung: Herr Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann

Vor­or­che­ster Ltg. Ilo­na Ramming

Wel­ler­mann, New Zea­land Folk Song / Arr. John­nie Vinson

Slow Moti­on, Jacob de Haan

Final Count­down, Joey Tem­pest / Arr. John­nie Vinson

Feliz Navi­dad, Jose Feli­cia­no / Arr. Micha­el Sweeney

Städ­ti­sche Jugend­ka­pel­le Ltg. Harald Streit

Groß­va­ters Uhr, Solo­stück für Eupho­ni­um / Solist J. Neubrand

Ehrun­gen lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der in der Städt. Jugendkapelle 5 Jah­re Isa­bel­la Mer­kel, Lars Nüt­zel, Ali­na Steinlein 10 Jah­re Lukas Holz­mann, Jose­fi­ne Münch

The Exodus Song, Ernest Gold Pat Boo­ne / Arr. J. de Meij

Dino meets Tarzan Juras­sic Park, John Wil­liams / Arr. Roland Kernen Tar­zan, Phil Coll­ins / Arr. Paul Murtha

Cinderella´s Dance

La Cuca­racha, Tra­di­tio­nal / Arr. Nao­hi­ro Iwai

Über­ga­be des Diri­gen­ten­stabs an Maxi­mi­li­an Väth

Sou­sa-Favo­ri­ten, John Phil­ip Sou­sa / Arr. W. Tuschla

Pau­se

2. Teil

JUKA-Revi­val-Orche­ster Ltg. Harald Streit

Abel Tas­mann Kon­zert­marsch, Alex­an­der Pfluger

India­na Jones Medley/​Selection, John Wil­liams / Arr. H.v.d. Heide

Csár­dás Solo für Kla­ri­net­te, Vitto­rio Mon­ti / Bearb. Kurt Sorbon

Sil­ber­ne Trom­pe­ten Solo Trom­pe­ten, Zde­nek Gurs­ky / Bearb. Franz Watz

Sing, sing, sing, Luis Pri­ma / Arr. Nao­hi­ro Iwai

Music, John Miles / Arr. R. Beck

Ber­li­ner Luft, Paul Lincke

Soli­sten: Dr. Micha­el Weber, Kla­ri­net­te sowie Vol­ker Pöhl­mann und Micha­el Schu­berth, Trompete

Wir bedan­ken uns ganz herz­lich für die Unter­stüt­zung bei: