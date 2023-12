Papst Fran­zis­kus ernennt bis­he­ri­gen Weih­bi­schof zum Nach­fol­ger von Lud­wig Schick

Bam­berg. Papst Fran­zis­kus hat Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl zum neu­en Erz­bi­schof von Bam­berg ernannt. Dies wur­de am Sams­tag zeit­gleich in Rom und Bam­berg ver­kün­det. Der 56-Jäh­ri­ge wird damit Nach­fol­ger von Lud­wig Schick, des­sen vor­zei­ti­gen Amts­ver­zicht der Papst am 1. Novem­ber 2022 ange­nom­men hat­te. Gös­sl hat­te das Erz­bis­tum seit­dem als Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor kom­mis­sa­risch geleitet.

Her­wig Gös­sl wur­de am 22. Febru­ar 1967 in Mün­chen gebo­ren und wuchs in Nürn­berg auf. 1986 trat er ins Bam­ber­ger Prie­ster­se­mi­nar ein und wur­de 1993 von Erz­bi­schof Elmar Maria Kre­del zum Prie­ster geweiht. Nach vier Jah­ren als Kaplan in Bay­reuth, St. Hed­wig, wur­de er im Sep­tem­ber 1997 zunächst zum Pfarr­ad­mi­ni­stra­tor und schließ­lich zum Pfar­rer der Pfar­rei­en Hann­berg und Wei­sen­dorf im Deka­nat Erlan­gen ernannt. 2007 berief ihn Erz­bi­schof Schick zum Sub­re­gens im Bam­ber­ger Prie­ster­se­mi­nar; ein Jahr spä­ter wur­de er als Sub­re­gens im Würz­bur­ger Prie­ster­se­mi­nar bestä­tigt. Seit­her wirk­te er als Bin­de­glied zwi­schen den bei­den Diö­ze­sen, die in der Prie­ster­aus­bil­dung eng zusam­men­ar­bei­te­ten. Gleich­zei­tig war Gös­sl für die Berufs­ein­füh­rung der Kaplä­ne im Erz­bis­tum Bam­berg zustän­dig. Am 24. Janu­ar 2014 ernann­te Papst Fran­zis­kus Gös­sl zum Weih­bi­schof in Bam­berg. Er wur­de auch Bischofs­vi­kar für die Cari­tas und Dom­propst. Spä­ter über­nahm er die Lei­tung des Seelsorgeamtes.

Der Ter­min für die Ein­füh­rung als Erz­bi­schof wird noch bekannt gegeben.

Ein Live­stream von der Bekannt­ga­be im Bam­ber­ger Dom ist auf https://​you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg zu sehen.