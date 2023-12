VCE emp­fängt Blue Vol­ley Gothas zum Show­down der Zwei­ten Liga

Zum Abschluss einer tur­bu­len­ten Woche steht am kom­men­den Sams­tag in Elt­mann das abso­lu­te Spit­zen­spiel der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga auf dem Pro­gramm. Um 19:30 Uhr emp­fängt der aktu­el­le Tabel­len­füh­rer VC Elt­mann sei­nen ärg­sten Ver­fol­ger aus Gotha und möch­te dabei auch im letz­ten Heim­spiel des Jah­res unge­schla­gen blei­ben. Nach dem über­ra­schen­dem Aus von Trai­ner Chri­sti­an Jen­de unter der Woche, lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen auf das Top­spiel bereits auf Hoch­tou­ren und Spie­ler sowie Ver­ant­wort­li­che blicken bereits mit Vor­freu­de auf das sport­li­che High­light der bis­he­ri­gen Sai­son. „Wir haben das The­ma intern auf­ge­ar­bei­tet und fokus­sie­ren uns bereits seit Diens­tag nur auf das Spiel am Wochen­en­de. Mit Gotha kommt das mei­ner Mei­nung nach beste Team der Liga nach Elt­mann und wir kön­nen es uns nicht lei­sten, uns von ande­ren Din­gen ablen­ken zu las­sen. Am Sams­tag muss ein­fach alles pas­sen, wenn wir die Tabel­len­füh­rung ver­tei­di­gen wol­len.“, so Mana­ger und Inte­rims­coach Felix Resch­ke am Mittwoch.

Blickt man auf die aktu­el­le Tabel­le, ist die Aus­gangs­si­tua­ti­on klar. Elt­mann liegt bei einem Spiel mehr vier Punk­te vor dem Tabel­len­zwei­ten aus Gotha und kann mit einem Sieg sogar die Herbst­mei­ster­schaft unter Dach und Fach brin­gen. Ver­liert man jedoch zum ersten Mal zuhau­se, kön­nen die Thü­rin­ger bis auf einen Punkt her­an­kom­men und zum Schluss der Hin­run­de sogar noch am VCE vor­bei­zie­hen. Somit ist auch klar, wel­che Bri­sanz die­ses Auf­ein­an­der­tref­fen mit sich bringt und wie viel für bei­de Mann­schaf­ten auf dem Spiel steht. „Auch wenn ich mich wie­der­ho­le, muss ich noch­mal sagen, dass wir hier als Auf­stei­ger mit Sicher­heit nicht als Favo­rit in die Par­tie gehen wer­den und die Tabel­len­füh­rung nur eine Moment­auf­nah­me ist. Trotz­dem wer­den wir natür­lich alles dar­an­set­zen, Gotha irgend­wie zu ärgern, um am Ende im Ide­al­fall nicht mit lee­ren Hän­den dazu­ste­hen.“, ist sich Kapi­tän Johan­nes Engel der Aus­gangs­la­ge bewusst und beant­wor­tet dabei zugleich die Fra­ge nach der Favoritenrolle.

Dass der Seß­la­cher mit die­ser Aus­sa­ge nicht nur tief­sta­peln möch­te, son­dern mit sei­nen Wor­ten den Nagel auf den Kopf trifft, unter­streicht die aktu­el­le Form des kom­men­den Geg­ners. Mit einem kla­ren 3:0 Erfolg gegen den SV Schwaig sorg­te das Team von Chef­trai­ner Kron­se­der am ver­gan­ge­nem Wochen­en­de für ein fet­tes Aus­ru­fe­zei­chen. Ins­be­son­de­re der drit­te Satz, den Gotha mit 25:14 gewin­nen konn­te, hat gezeigt, auf wel­chem Niveau der Tabel­len­zwei­te momen­tan agiert. Eine gesun­de Mischung aus jun­gen Talen­ten und erfah­re­nen Lei­stungs­trä­ger sowie das dis­zi­pli­nier­te Auf­tre­ten sind nur ein Teil des Erfolgs­kon­zepts der Blue Vol­leys. Ein Groß­teil des Teams spielt zudem schon sehr lan­ge zusam­men und die Auto­ma­tis­men grei­fen immer bes­ser. Auch die Hand­schrift des Trai­ners, der sei­ne Mann­schaft immer per­fekt auf den näch­sten Geg­ner ein­stellt und es immer wie­der schafft, mit tak­ti­schen Knif­fen auch schwie­ri­ge Situa­tio­nen zu mei­stern, hat ein gro­ßen Ein­fluss auf den Erfolg des Clubs. „Wir haben die letz­ten Spie­le natür­lich im Detail ana­ly­siert und man muss schon ganz genau hin­schau­en, um auf Schwä­chen zu sto­ßen, die wir am Wochen­en­de aus­nut­zen kön­nen. Wir wer­den die­se Woche daher eher an unse­ren Stär­ken arbei­ten und uns auf das kon­zen­trie­ren, was uns aus­macht. Mit den Fans im Rücken hof­fen wir dann auf die Sen­sa­ti­on und es wäre natür­lich fast schon ein Weih­nachts­mär­chen, wenn wir vor hei­mi­scher Kulis­se die Herbst­mei­ster­schaft fei­ern könn­ten.“, so Melf Urban, auf des­sen Lei­stung es am Wochen­en­de wie­der beson­ders ankom­men wird.

Auch wenn der Geg­ner aus Gotha schier über­mäch­tig wirkt und die Auf­stei­ger aus Elt­mann als Außen­sei­ter in die Par­tie gehen wer­den, will man sich auf gar kei­nen Fall ver­stecken und mit Kampf­geist, Emo­tio­nen und einer guten Tak­tik dage­gen­hal­ten. „Wir wer­den uns hier jetzt natür­lich nicht klei­ner machen als wir sind. Der Spiel­plan hat es zwar bis­her ganz gut mit uns gemeint, aber wir wis­sen auch , dass wir nicht ganz ohne Grund da oben ste­hen. Wenn sich am Wochen­en­de eine Chan­ce bie­tet, wer­den wir die­se nut­zen.“, zeigt sich Zuspie­ler Bru­no Simu­nic ent­schlos­sen und siegeswillig.

Um die Hal­le so rich­tig zum Kochen zu brin­gen, wirbt der VC Elt­mann auf sei­ner Home­page und sei­nen Social-Media-Kanä­len mit der Akti­on „Bring your Fri­ends“, bei der alle Dau­er­kar­ten­be­sit­zer einen zusätz­li­chen Gast mit in die Hal­le brin­gen kön­nen. Wie immer hofft man zudem auf die laut­star­ke Unter­stüt­zung der Vol­ley­ball­freun­de Elt­mann und spek­ta­ku­lä­re Show­ein­la­gen der Cheer­lea­der „Black Dia­monds“, die im Zusam­men­spiel mit Hal­len­spre­cher und DJ Ste­fan, für eine groß­ar­ti­ge Kulis­se sor­gen sol­len. „Wir hof­fen auf ein vol­les Haus und den Sup­port unse­rer Zuschau­er. Das ist ein ech­tes Top­spiel und wenn es am Ende auf ein paar Punk­te ankom­men soll­te, kann die Unter­stüt­zung der Hal­le viel­leicht auch für den ent­schei­den­den Unter­schied sor­gen.“, so Tobi­as Wer­ner, der dar­auf hofft, auch eini­ge sei­ner Freun­de in den Zuschau­er­rän­gen zu erken­nen. Anpfiff zum Show­down der Zwei­ten Liga ist wie immer am Sams­tag um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer­Hal­le zu Eltmann.