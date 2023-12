End­lich ist es soweit!

Die Besu­cher unse­rer Eis­bahn aber auch das Team der Stadt­wer­ke haben wegen der ungün­sti­gen Wit­te­rungs­ver­hält­nis­se die­ses Jahr lan­ge auf den Sai­son­be­ginn war­ten müs­sen. Doch am kom­men­den Sams­tag, den 09.12.2023 um 14 Uhr ist es soweit. Die „Eis­zeit“ beginnt.

Glück­li­cher­wei­se gab es am Don­ners­tag ein Zeit­fen­ster mit küh­ler und trocke­ner Wit­te­rung, so dass auch die Lini­en für den Eis­hockey­spiel­be­trieb auf­ge­bracht wer­den konn­ten. So kön­nen auch die Mann­schaf­ten, die die Kulm­ba­cher Eis­bahn nut­zen, ihr Trai­ning und ihre Spie­le durchführen.

Unser Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und wir freu­en uns sehr und wün­schen viel Spaß beim Schlitt­schuh­lau­fen! Übri­gens blei­ben unse­re Ein­tritts­prei­se auf einem unver­gleich­bar nied­ri­gen Niveau.