Ab dem 10. Dezem­ber fah­ren die sie­ben neu­en Midi-Elek­tro­bus­se der Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) auf einer neu­en Rou­te durch die Erlan­ger Innen­stadt. Sie lei­sten einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz und sol­len die Stadt ein Stück weit vom moto­ri­sier­ten Ver­kehr ent­la­sten. Das Mit­fah­ren ist ein beson­de­res Erleb­nis und gra­tis obendrein.

Die mit 100 Pro­zent Grün­strom betrie­be­nen Bus­se der Elek­tro­flot­te dre­hen ihre Run­den zwi­schen Groß­park­platz, Alt­stadt, Kli­ni­ken, Zoll­haus, Huge­not­ten­platz und Arca­den. So schafft die City­Li­nie 299 eine Ver­bin­dung von attrak­ti­ven und wich­ti­gen Punk­ten in der Erlan­ger Innen­stadt und gleich­zei­tig zum Regio­nal­ver­kehr nach Westen und Osten. Die sie­ben emis­si­ons­frei­en Midi­bus­se fah­ren alle sie­ben bis acht Minu­ten eine der ins­ge­samt zwölf Hal­te­stel­len an, ent­we­der in die eine oder in die ande­re Rich­tung. Gegen­läu­fig nennt man das. Sie sind Mon­tag bis Frei­tag von 5 bis 20 Uhr, am Sams­tag von 9 bis 20 Uhr und an Sonn- und Fei­er­ta­gen von 10 bis 16 Uhr unter­wegs. Der Clou dabei: Die Fahr­ten mit der 299 sind gra­tis, weil die City­Li­nie kom­plett im von der Stadt Erlan­gen aus­ge­wie­se­nen kosten­frei­en Innen­stadt­be­reich unter­wegs ist.

Anfang 2019 hat­te die Stadt Erlan­gen die Erlan­ger Stadt­wer­ke und deren Stadt­ver­kehr mit der Pla­nung und dem Betrieb einer mit elek­tri­schen Fahr­zeu­gen zu bedie­nen­den City­Li­nie beauf­tragt. Die­se Innen­stadt­li­nie ist als Bestand­teil des Ver­kehrs­kon­zep­tes zur Redu­zie­rung des Durch­gangs­ver­kehrs in der Innen­stadt zu sehen. Sie soll einen Bei­trag zur Ent­la­stung vom moto­ri­sier­ten Ver­kehr lei­sten, zur Kli­ma­ver­bes­se­rung bei­tra­gen und die Attrak­ti­vi­tät der Erlan­ger Innen­stadt stei­gern. In einer Über­gangs­pha­se bis zum Start der City­Li­nie wur­de dazu ab dem Fahr­plan­wech­sel 2020/2021 die so genann­te Kli­ni­k­Li­nie mit kon­ven­tio­nel­len Klein­bus­sen ein­ge­führt. Der Betrieb der Kli­ni­k­Li­nie wird mit dem Start der City­Li­nie am 10. Dezem­ber eingestellt.

Die Anschaf­fungs­ko­sten der sie­ben Midi-Elek­tro­bus­se belau­fen sich auf etwas mehr als 3 Mio. Euro. Als „Tank­stel­len“ wur­den sie­ben Lade­punk­te am Bus­be­triebs­hof und zwei Schnell­la­de­punk­te auf dem Groß­park­platz instal­liert, die nur den E‑Bussen der City­Li­nie zur Ver­fü­gung ste­hen. Für die zwei Lade­sta­tio­nen à 150 kW auf dem Groß­park­platz und die sie­ben Lade­punk­te à 60 kW in der Frau­en­au­ra­cher Stra­ße muss­ten wei­te­re 725.000 Euro (ohne Tief­bau­maß­nah­men) ein­ge­plant wer­den. Zusätz­li­che Kosten fie­len für die Schu­lung der Mit­ar­bei­ter, die Beschaf­fung von Werk­zeu­gen, Mar­ke­ting­maß­nah­men sowie die Inte­gra­ti­on in das aktu­el­le Betriebs­sy­stem an. Die Anschaf­fung der sie­ben elek­tri­schen Bus­se inklu­si­ve der Lade­infra­struk­tur wird vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bun­des­ta­ges mit knapp 1,8 Mio. Euro gefördert.

Mit einer Län­ge von nur neun Metern bie­ten die Elek­tro-Bus­se des Typs „Sola­ris Urbi­no“ etwa 50 Fahr­gä­sten Platz. „An Bord“ gibt es 24 Sitz­plät­ze sowie eine Flä­che für Roll­stuhl­fah­rer und Fahr­gä­ste mit Kin­der­wa­gen. Mit Blick auf die Bar­rie­re­frei­heit wur­den neben dem „Kne­e­ling“, also dem Absen­ken der Bus­se, auch tak­ti­le Hal­te­stan­gen im Bereich der Türen sowie Hal­te­wunsch­ta­ster mit opti­scher und aku­sti­scher Signa­li­sie­rung und zum Teil Vibra­tio­nen ver­baut. Die Bus­mo­to­ren haben eine Spit­zen­lei­stung von 220 kW und sol­len so eine Reich­wei­te von bis zu 170 Kilo­me­tern ermög­li­chen. Sie wer­den von High-Ener­gy-Bat­te­rien mit beson­ders gro­ßer Kapa­zi­tät ver­sorgt, die vor­wie­gend nachts per „Plug-in“, also mit Stecker, gela­den werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, den Fahr­plan und die Abfahrts­zei­ten fin­den Sie unter www​.estw​.de/​c​i​t​y​l​i​nie

Die Tech­nik der E‑Busse wird erklärt unter www.estw.de/e‑busse