Drei Klas­si­ker holen Medail­len beim Euro­pean Beer Star. Jetzt 32 Aus­zeich­nun­gen für Braue­rei Kund­mül­ler im Jahr 2023!

Ein unglaub­li­ches Jahr endet mit einem drei­fa­chen Award für die Wei­he­rer Klas­si­ker. Beim Euro­pean Beer Star, der bereits seit 20 Jah­ren die besten Bie­re der Welt kürt, schaff­ten es der Wei­he­rer Bock (Sil­ber), das Wei­he­rer Rauch (Bron­ze) und das Wei­he­rer Land­bier (Bron­ze) in ihren Kate­go­rien auf das Treppchen.

Bei der Preis­ver­lei­hung in Nürn­berg freu­ten sich Brau­mei­ster Roland Kund­mül­ler und sein Bru­der Oswald Kund­mül­ler über die Aus­zeich­nun­gen 30 bis 32 für Wei­he­rer Bie­re im über­ra­gen­den Jahr 2023. Der Euro­pean Beer Star ist einer der größ­ten Bier­wett­be­wer­be der Welt und die Awards sind heiß begehrt. Eine 150-köp­fi­ge inter­na­tio­na­le Exper­ten­ju­ry wähl­te dies­mal aus 2.356 Bie­ren in 74 Kate­go­rien nur je die drei Besten aus. Gewür­digt wer­den vor allem unver­fälsch­te, cha­rak­ter­vol­le und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bie­re. Betei­li­gen kön­nen sich alle Braue­rei­en welt­weit: Loka­le, regio­na­le, über­re­gio­na­le und inter­na­tio­na­le, nicht nur aus Euro­pa, son­dern aus allen Län­dern aller Kon­ti­nen­te. “Hier in Nürn­berg bei die­sem wich­ti­gen Wett­be­werb noch ein­mal drei Medail­len abzu­räu­men, setzt dem Jahr 2023 die Kro­ne auf!”, freut sich Oswald Kund­mül­ler über die aber­ma­li­gen Aus­zeich­nun­gen. Ins­ge­samt 32 davon sam­mel­ten die Wei­he­rer Bie­re in die­sem Jahr. Nach 16 Aus­zeich­nun­gen im Lan­des­fi­na­le des World Beer Awards inklu­si­ver drei­er Titel als bestes Bier Deutsch­lands und dem unglaub­li­chen Welt­mei­ster-Titel für das Wei­he­rer Pils, folg­ten im Herbst noch­mal 12 Aus­zeich­nun­gen bei der “Finest Beer Sel­ec­tion”. Damit war die Braue­rei Kund­mül­ler auch dort unter 880 ein­ge­reich­ten Bie­ren aus 18 Län­dern die Braue­rei mit den mit Abstand mei­sten Aus­zeich­nun­gen. Nun kom­men auch noch die drei Euro­pean Beer Star Awards dazu.

Auch Brau­mei­ster und Geschäfts­füh­rer Roland freut sich gemein­sam mit sei­nem Team: “32 Aus­zeich­nun­gen in einem Jahr, davon hat nie­mand von uns zu träu­men gewagt und es macht uns als regio­na­le Fami­li­en­braue­rei natür­lich unglaub­lich stolz. Das Aus­zeich­nungs­jahr kommt genau recht­zei­tig zu unse­rem 2024er Jubi­lä­ums­jahr: 150 Jah­re Braue­rei Kund­mül­ler, da haben wir dann dop­pel­ten Grund gemein­sam mit den Wei­he­rer Bier­fans zu feiern.”

Die Wei­he­rer Bier Aus­zeich­nun­gen 2023: