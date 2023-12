An drei Aben­den im anson­sten so tur­bu­len­ten Advent gibt es drei Aben­de der Stil­le und der Medi­ta­ti­on in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che. Pfar­re­rin und Geist­li­che Beglei­te­rin Man­ja Brall lei­tet mit Klaus Mais­el die gut halb­stün­di­gen Ver­an­stal­tun­gen am 6.12.23, 14.12.23 und 21.12.23 um 19 Uhr in der Stadtkirche.