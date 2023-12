Es weih­nach­tet an die­sem Wochen­en­de in Baunach

Der Advent ist für vie­le Men­schen eine beson­de­re Zeit, eine Zeit, die fern­ab der Hek­tik und der Pro­ble­me des All­tags im Ide­al­fall von Gemüt­lich­keit und der Ein­stim­mung auf Weih­nach­ten geprägt ist. Um den Men­schen einen mög­lichst stim­mungs­vol­len „Advents­zau­ber“ zu bie­ten, fin­det am 09. und 10. Dezem­ber wie­der der belieb­te Bau­n­a­cher Weih­nachts­markt in der histo­ri­schen Alt­stadt statt.

Fest­lich ein­ge­stimmt wer­den die Besu­che­rin­nen und Besu­cher die­ses Jahr bereits bei der offi­zi­el­len Eröff­nung am Sams­tag um 17 Uhr auf dem Markt­platz durch den Bau­n­a­cher Nacht­wäch­ter Rein­hold Schwe­da und den Alb­horn­blä­sern des Musik­ver­eins der Stadtkapelle.

Ein­ge­rahmt durch die Fach­werk-Kulis­se des Markt­plat­zes und erst­mals auch des Kir­chen­vor­plat­zes erwar­tet die Gäste am Sams­tag ein viel­fäl­ti­ges Ange­bot an Hand­werks­kunst, Spei­sen und Geträn­ken sowie auch wie­der ein klei­nes Kin­der­ka­rus­sell für die Jüng­sten. Für musi­ka­li­sche Stim­mung sor­gen an bei­den Tagen ver­schie­de­ne Ensem­bles der Stadt­ka­pel­le Bau­nach und der Sen­del­bach­ta­ler Musikanten.

Am Sonn­tag erwei­tert sich der Markt um die Über­kum­stra­ße und das Bür­ger­haus Lech­ner Bräu. Das Ange­bot der über 50 Stand­be­trei­ber erstreckt sich über Schals und Müt­zen, Schmuck und Sei­fen, Weih­nachts­kar­ten, Genäh­tes und Gestick­tes, Beton­wer­ke, Holz­ar­ti­kel, Geschenk­ar­ti­kel, Kera­mik, Imker­pro­duk­te, Likö­re, Mar­me­la­den, Chut­neys und vie­lem mehr.

Das leib­li­che Wohl kommt natür­lich nicht zu kurz: Es wer­den u.a. herz­haf­te Spei­sen, wie Flamm­ku­chen, Piz­za, ver­schie­de­ne Ein­töp­fe, Lan­gos, Brat­wurst, Hot­Dogs, Bur­ger und Pom­mes sowie Waf­feln, Cre­pes, Kuchen und ande­re Süß­wa­ren ange­bo­ten. Neben Glüh­wein oder Kin­der­punsch gibt auch ande­re win­ter­li­che Geträn­ke. Im Bür­ger­haus erwar­tet die Weih­nachts­markt­be­su­cher neben dem Kunst­hand­wer­ker­markt mit Café im gro­ßen Saal, auch ein Bücher­floh­markt der Stadt­bü­che­rei sowie ein Stern­stun­den-Stand des Baye­ri­schen Rundfunks.

Immer ein beson­de­res High­light ist am Sonn­tag­nach­mit­tag der Besuch des Niko­laus zusam­men mit Knecht Ruprecht auf dem Weih­nachts­markt. Die­se belieb­te Tra­di­ti­on für Groß und Klein orga­ni­siert seit vie­len Jah­ren die Bau­n­a­cher Werbegemeinschaft.

„Es ist also wie­der eine gro­ße Aus­wahl für jeden Geschmack gebo­ten. Besu­chen Sie des­halb mit Freun­den, Fami­lie und Bekann­ten den Bau­n­a­cher Weih­nachts­markt und ver­brin­gen Sie ein paar schö­ne Stun­den im Her­zen unse­rer Stadt,“ lädt Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt (CBB) die­ses Wochen­en­de nach Bau­nach ein.