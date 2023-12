Am Sonn­tag, den 10.12.2023 fin­det der zwei­te Heim­spiel­tag der ersten Damen­mann­schaft der DJK Eggols­heim statt. Ab 13:00 Uhr wird in der Egger­bach­hal­le gespielt, zu Gast sind die Mann­schaf­ten vom TS Kro­nach und aus Amberg. Die bei­den geg­ne­ri­schen Teams füh­ren seit Beginn der Sai­son die Spit­ze der Tabel­le an, wes­halb sich die Eggols­hei­me­rin­nen auf zwei her­aus­for­dern­de Spie­le ein­stel­len. Mit star­kem Team­geist und vol­ler Ehr­geiz wer­den die Gast­ge­be­rin­nen vor der hei­mi­schen Kulis­se ihr Bestes geben und hof­fen auf die zahl­rei­che Unter­stüt­zung vie­ler Fans.

An alle Vol­ley­ball­be­gei­ster­ten ergeht zu die­sem Heim­spiel­tag eine herz­li­che Ein­la­dung und wie immer ist auch für Essen und Trin­ken bestens gesorgt.