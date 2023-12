Plä­doy­er für die Lust auf Leistung

Beim 1. Berufs­bil­dungs­kon­gress der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth plau­der­te Vize-Olym­pia­sie­ger Frank Buse­mann über Lei­stung, Moti­va­ti­on, Erfolg und sei­ne Aus­bil­dung zum Bank­kauf­mann. In dem neu­en Ver­an­stal­tungs­for­mat brach­te die IHK mehr als 120 Aus­bil­dungs- und Per­so­nal­ver­ant­wort­li­che sowie Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus Wirt­schaft, Schu­len und Ver­wal­tung zusam­men, um ver­schie­de­ne Aspek­te der Aus- und Wei­ter­bil­dung zu beleuch­ten, sich zu infor­mie­ren und zu diskutieren.

„Mit den zwei Ele­men­ten Aus­bil­dung und Wei­ter­bil­dung steht die beruf­li­che Bil­dung der aka­de­mi­schen in nichts nach. Im Gegen­teil: Sie punk­tet durch Pra­xis­be­zug, Eigen­ver­ant­wor­tung und Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten, und führt oft frü­her zu Posi­tio­nen mit Per­so­nal­ver­ant­wor­tung“, sag­te IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner. Das Mit­ein­an­der von Aus- und Wei­ter­bil­dung spie­gel­te sich auch in zwei Fach­pa­nels wider, in denen sich die Teil­neh­men­den unter ande­rem über Feed­back­sy­ste­me wäh­rend der Aus­bil­dung, Digi­ta­li­sie­rung und lebens­lan­ges Ler­nen austauschten.

Anstren­gung geht vor­über, Erfolgs­er­leb­nis­se bleiben

Frank Buse­mann, Gewin­ner der Sil­ber­me­dail­le im Zehn­kampf bei den Olym­pi­schen Spie­len in Atlan­ta 1996, zog Par­al­le­len zwi­schen Sport, Beruf und All­tag. Über­all gel­te: „Erfolg benö­tigt Ein­satz, Ein­satz strengt an – aber Anstren­gung geht vor­über und der Erfolg bleibt.“ Es gar nicht erst zu ver­su­chen – das sei viel schlim­mer als zu schei­tern, plä­dier­te Buse­mann für eine kon­struk­ti­ve Feh­ler­kul­tur. So habe es auch im Zehn­kampf Dis­zi­pli­nen gege­ben, in denen der heu­te 48-Jäh­ri­ge Schwä­chen hat­te. Ver­patz­te Wett­kämp­fe, Ver­let­zungs­pech – der Sport hat Buse­mann auch den Umgang mit Rück­schlä­gen gelehrt.

Zeit­gleich eine Aus­bil­dung zu machen und Lei­stungs­sport zu betrei­ben, sei eine for­dern­de Zeit gewe­sen. „Das hat mir gezeigt, was es bedeu­tet sich durch­zu­bei­ßen“, so Buse­mann. „Für mich stand aber zu jeder Zeit außer Fra­ge, dass ich die Aus­bil­dung abschlie­ße – und da bin ich heu­te stolz drauf.“

IHK: Stark in der Aus- und Weiterbildung

Die Orga­ni­sa­ti­on der beruf­li­chen Bil­dung ist eine der zen­tra­len Auf­ga­ben der IHK: Sie regi­striert Aus­bil­dungs­ver­trä­ge, orga­ni­siert Zwi­schen- und Abschluss­prü­fun­gen, setzt sich für die Berufs­ori­en­tie­rung ein, berät Unter­neh­men, Azu­bis und Ange­stell­te rund um die Aus- und Wei­ter­bil­dung und bie­tet ein viel­fäl­ti­ges Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bot an. Mit dem IHK-Berufs­bil­dungs­kon­gress will die Kam­mer ab sofort regel­mä­ßig eine Platt­form für den Aus­tausch zu den The­men der beruf­li­chen Bil­dung anbieten.