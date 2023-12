In der Nacht auf Don­ners­tag bra­chen Unbe­kann­te in zwei Fir­men in Marktz­euln ein und stah­len unter ande­rem zwei Klein­trans­por­ter. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mitt­woch­abend bis Don­ners­tag­mor­gen schlu­gen Ein­bre­cher gleich in zwei Fir­men in Horb am Main zu. Zum einen ver­schaff­ten sie sich gewalt­sam Zutritt zu einem Gebäu­de in der Indu­strie­stra­ße. Dort öff­ne­ten sie einen Tre­sor und stah­len eine mitt­le­re vier­stel­li­ge Sum­me Bar­geld, bevor sie uner­kannt ver­schwan­den. Der Sach­scha­den beträgt etwa 5.000 Euro. Außer­dem bra­chen die Täter in ein Auto­haus in der Burg­kunst­adter Stra­ße ein. Dort nah­men sie zwei Auto­schlüs­sel an sich und stah­len die dazu pas­sen­den Klein­trans­por­ter im Gesamt­wert von rund 60.000 Euro. Eines der bei­den Fahr­zeu­ge, ein grau­er Ford Tour­neo, wur­de am Don­ners­tag im Gewer­be­ge­biet in Ebers­dorf bei Coburg wie­der­ge­fun­den. Der ande­re Trans­por­ter, ein wei­ßer Ford Tran­sit, fehlt noch immer. Das Fahr­zeug trug zuletzt die Kenn­zei­chen LIF-DK 400.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.