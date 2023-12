Die The­men der Sendung:

Was­ser­stoff wird all­tags­taug­lich: Haß­furt machts vor (Haßfurt/​Unterfranken)

Die Stadt­wer­ke im unter­frän­ki­schen Haß­furt pro­du­zie­ren Was­ser­stoff seit 2016. Sie spei­sen ihn auch längst ins ört­li­che Gas­netz ein. In Sachen Son­nen- und Wind­strom ist die Klein­stadt dem Rest des Lan­des weit vor­aus und unab­hän­gig von gro­ßen Ener­gie­ver­sor­gern und ande­ren Staa­ten. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger pro­fi­tie­ren von der Pio­nier­lei­stung ihrer Stadt, haben kei­ne Angst vor stei­gen­den Ener­gie­prei­sen. Im Gegen­teil: Sie spa­ren in ihrer zu 100 Pro­zent mit rege­ne­ra­ti­ver Ener­gie ver­sorg­ten Kom­mu­ne sogar Geld. Die­se spei­chert längst Son­nen- und Wind­strom in Bat­te­rien und in Was­ser­stoff und prak­ti­ziert damit, wor­über vie­ler­orts noch dis­ku­tiert und gestrit­ten wird.

Mehr Teil­ha­be: Hil­fe für den Heu­chel­hof in Würz­burg (Würzburg/​Unterfranken)

Der Ver­ein für Men­schen mit Kör­per- und Mehr­fach­be­hin­de­rung e.V.in Würz­burg Heu­chel­hof hat sich mit einer drin­gen­den Bit­te an „Stern­stun­den“ gewandt: Das The­ra­pie­ge­bäu­de muss drin­gend moder­ni­siert wer­den. Es wur­de 1975 erbaut und aus­ge­stat­tet und ist ein ele­men­ta­rer Bestand­teil des För­der­zen­trums für kör­per­li­che und moto­ri­sche Ent­wick­lung. Jetzt muss es für schät­zungs­wei­se fünf Mil­lio­nen gene­ral­sa­niert wer­den und dafür fan­den sich kei­ne öffent­li­chen Kosten­trä­ger. „Stern­stun­den“ – eine Bene­fiz­ak­ti­on mit dem Baye­ri­schen Rund­funk – hilft mit 1,5 Mil­lio­nen Euro und zeigt sich damit als treu­er Part­ner an der Sei­te des Ver­eins für Men­schen mit Kör­per- und Mehr­fach­be­hin­de­rung e.V. Bereits 1995 fand die erste För­de­rung statt. Damals wur­de der Bau einer Erleb­nis- und Spiel­land­schaft für schwer kör­per­be­hin­der­te Kin­der ermög­licht. Durch die anste­hen­de Sanie­rung und Aus­stat­tung des Fach­dienst- und The­ra­pie­ge­bäu­des kön­nen bald 285 Kin­der und Jugend­li­che der Hans-Schö­bel-Schu­le und der schul­vor­be­rei­ten­den Ein­rich­tung the­ra­piert und zeit­ge­mäß geför­dert werden.

Mil­lio­nen für Kin­der: 30 Jah­re „Stern­stun­den“ (Bim­bach, Fürth, Mainleus/​Unterfranken Mittelfranken/​Oberfranken)

Was vor 30 Jah­ren klein begann, hat, bis heu­te, unzäh­li­gen Kin­dern viel Gutes getan. Mehr als 372 Mil­lio­nen Euro wur­den bereits für „Stern­stun­den“ gespen­det. Damit waren auch neue Wege in der Sozi­al­ar­beit erst mög­lich. Man­che Pro­jek­te beglei­tet die Bene­fiz­ak­ti­on schon seit Jahrzehnten.

Ein Händ­chen für Holz: der Krip­pen­bau­er Eck­art Hen­z­ler (Weismain/​Oberfranken)

Eck­art Hen­z­ler gehört zu den weni­gen Kunst­hand­wer­kern, die Tier­fi­gu­ren aus Holz per Hand schnit­zen und ver­kau­fen. Auch schlich­te Weih­nachts­krip­pen und „Baum­stamm-Bücher“ mit inte­grier­ten Krip­pen­fi­gu­ren ent­ste­hen in sei­ner Werk­statt im Land­kreis Lich­ten­fels. Der Fami­li­en­va­ter arbei­tet am lieb­sten drau­ßen vor dem alten Haus – bei Wind und Wet­ter. Das Holz für sei­ne Arbei­ten sam­melt er selbst – in den umlie­gen­den Wäl­dern. Umwelt­ge­rech­tes Arbei­ten ist ihm wich­tig. Apfel, Zwetsch­ge und Wal­nuss ver­wen­det er nur, wenn die Bäu­me sowie­so schon gefällt wur­den. Alle Krip­pen- und Tier­fi­gu­ren ent­wirft der Kunst­the­ra­peut selbst. Ob Erlen­holz, far­bi­ges Holz von Kirsch- und Wal­nuss­bäu­men, Brenn­holz oder mor­sches Holz – Eck­art Hen­z­ler schleppt alles in sei­ne Werk­statt – mal sehen, was draus wird.

Unter­wegs mit der „Schüt­ze­rin der Nacht“: ein Aus­flug in den Ster­nen­park (Röhn/​Unterfranken)

Sabi­ne Frank ist die Lei­te­rin des Ster­nen­parks Rhön und gilt in Deutsch­land als erste „Nacht­schüt­ze­rin“. Für sie ist die Nacht tat­säch­lich die bes­se­re Hälf­te des Tages. Denn nicht nur Tie­re und Pflan­zen, auch Men­schen lei­den, wenn Dun­kel­heit fehlt. Für die Ster­nen­füh­re­rin gibt es fast über­all zu viel Licht. Mit ihren Aktio­nen will sie die Men­schen für mehr Dun­kel­heit begeistern.

