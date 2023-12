Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Dieb­stahl auf Baustelle

Utten­reuth – Auf einer Bau­stel­le im Schleif­weg Höhe Nr. 16 wur­den im Tat­zeit­raum vom 05.12.23 bis 07.12.23 zahl­rei­che Gerät­schaf­ten im Wert von ca. 9000 Euro ent­wen­det. Die bis­lang unbe­kann­ten Täter knack­ten die Vor­hän­ge­schlös­ser eines Bau­con­tai­ners mit­tels Bol­zen­schnei­der und gelang­ten so an das Die­bes­gut. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder den unbe­kann­ten Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Alko­ho­li­sier­ter Pkw-Fahrer

Kalch­reuth – Am Mitt­woch wur­de ein 67-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Kalch­reuth und Buchen­bühl einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Wäh­rend der Kon­trol­le konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch beim Fahr­zeug­füh­rer fest­ge­stellt. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Alko­hol­test bestä­tig­te den Ver­dacht und es wur­de ein Alko­hol­wert von 1,04 Pro­mil­le gemes­sen. Da der 67-Jäh­ri­ge bereits vor­be­la­stet ist, hat er nun mit einem Buß­geld in Höhe von 1000 EUR, 2 Punk­ten in Flens­burg sowie einem Fahr­ver­bot von 3 Mona­ten zu rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall

Her­zo­gen­au­rach – Am Don­ners­tag, gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Hans-Ort Ring zu einem Ver­kehrs­un­fall an dem ein blau­er und ein wei­ßer Pkw betei­ligt war. Zum Unfall­zeit­punkt herrsch­te zäh­flie­ßen­der Ver­kehr. Der Unfall selbst ereig­ne­te sich im Rah­men eines Über­hol­vor­gangs, bei dem bei­de Fahr­zeu­ge seit­lich kol­li­dier­ten. Auf­grund wider­sprüch­li­cher Anga­ben der Unfall­be­tei­lig­ten, ist der genaue Unfall­her­gang nicht ein­wand­frei zu klä­ren, wes­halb Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­tet haben, gebe­ten wer­den, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/7809–0) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Betrun­ken mit Scoo­ter unterwegs

Adels­dorf: Ein 41jähriger E‑S­coo­ter-Fah­rer wur­de in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag um 01.30 Uhr einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, da sein Scoo­ter kei­ne Ver­si­che­rungs­pla­ket­te auf­wies. Beim Gespräch konn­ten de Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Ein im Anschluss durch­ge­führ­ter Atem­al­kohl­test ergab einen Wert von über ein Pro­mil­le, wes­halb die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de. Nun muss sich der Mann wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Ver­stoß gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.