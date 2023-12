Kreis­stra­ße LIF 18; Aus­bau der Orts­durch­fahrt Baiersdorf

Auf­grund unvor­her­seh­ba­rer Wit­te­rungs­be­diun­gen konn­te der Bau­fort­schritt in der Orts­durch­fahrt in Bai­er­s­dorf, „Main­ecker Stra­ße“ nicht wie geplant erfol­gen. Die Kreis­stra­ße LIF 18 in der Orts­durch­fahrt Bai­er­s­dorf bleibt für den Ver­kehr wei­ter­hin voll gesperrt.