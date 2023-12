Auf­stel­len der Modul­tei­le hat begonnen

Die Hoch­schu­le Coburg bekommt ein beson­de­res KI-Zen­trum – der Frei­staat Bay­ern errich­tet hier ein Gebäu­de für das CRAI: In die­sem Cen­ter for Respon­si­ble Arti­fi­ci­al Intel­li­gence wird es um ver­ant­wor­tungs­vol­le künst­li­che Intel­li­genz (KI) gehen. Prof. Dr. Ste­fan Gast, Prä­si­dent der Hoch­schu­le Coburg: „In die­sem Gebäu­de wer­den die For­schungs­ak­ti­vi­tä­ten der Hoch­schu­le Coburg auf dem Gebiet künst­li­cher Intel­li­genz gebün­delt. Inno­va­ti­ve Metho­den der KI kön­nen viel­fäl­ti­ge wirt­schaft­li­che Anwen­dun­gen berei­chern und neue Mög­lich­kei­ten eröff­nen. Für die Hoch­schu­le Coburg ist wich­tig, die Chan­cen zu nut­zen und die Wett­be­werbs­fä­hig­keit der Unter­neh­men im Inno­va­ti­ons­drei­eck Coburg – Kro­nach – Lich­ten­fels zu sichern. Gleich­zei­tig sehen wir aber auch gesell­schaft­li­che Risi­ken. Unser Fokus liegt des­halb auf ver­ant­wor­tungs­vol­ler For­schung zum The­ma. Das steckt schon im Namen unse­res Cen­ter for Respon­si­ble Arti­fi­ci­al Intel­li­gence (CRAI), also Zen­trum für ver­ant­wor­tungs­vol­le künst­li­che Intelligenz.“

Die Bau­maß­nah­me schrei­tet gut vor­an, der­zeit kann man live zuse­hen, wie das Gebäu­de ent­steht: Seit die­ser Woche läuft auf dem ehe­ma­li­gen Cobur­ger Schlacht­hof­ge­län­de der Ein­hub der Modul­bau­tei­le. Hier­für wer­den die vor­ge­fer­tig­ten Bau­ele­men­te auf LKWs ange­lie­fert und dann mit einem Auto­krank direkt an ihrem fina­len Platz auf dem Beton­fun­da­ment platziert.

Bei einem Ter­min vor Ort mach­ten sich Ver­tre­ter des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg und die Hoch­schul­lei­tung ein Bild vom aktu­el­len Sach­stand und konn­ten das Ein­schwe­ben der Modul­tei­le live miterleben.

„Es ist schon ein außer­ge­wöhn­li­ches Erleb­nis, wenn man nach inten­si­ver Pla­nung ein Gebäu­de wie ein Päck­chen gelie­fert bekommt und dann erkennt, mit wel­chem Know-how und bau­li­cher Prä­zi­si­on hier gear­bei­tet wird“, stellt Ulrich Del­les für das Staat­li­che Bau­amt fest.

Bau­herr ist das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst. Der Ent­wurf für das Gebäu­de ent­stand in einem Koope­ra­ti­ons­pro­jekt der Hoch­schu­le Coburg und des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg. Vor­aus­sicht­lich im Mai 2024 soll das Gebäu­de fer­tig gestellt wer­den. Das Gebäu­de wird durch das Pro­gramm High­tech Agen­da plus des Frei­staa­tes Bay­ern finan­ziert, wel­ches zur schnellst­mög­li­chen Umset­zung die Modul­bau­wei­se vor­sieht. Die Bau­ko­sten betra­gen 4,1 Mio. Euro, die Nutz­flä­che beträgt 650 Quadratmeter.

Dr. Mat­thi­as J. Kai­ser, Kanz­ler der Hoch­schu­le Coburg freut sich: „Der Frei­staat inve­stiert hier in die Zukunft – für die För­de­rung im Rah­men der Rah­men der High­tech Agen­da Bay­ern und der High­tech Agen­da Plus sind wir extrem dank­bar. Außer­dem dan­ken wir unse­rem Bau­trä­ger, dem Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg. Der Ent­wurf für das Gebäu­de ent­stand in einem Koope­ra­ti­ons­pro­jekt der Hoch­schu­le Coburg und des Bau­am­tes und die Pro­jekt­grup­pe hat her­vor­ra­gend zusam­men­ge­ar­bei­tet. Das Ergeb­nis ist ein zukunfts­ge­rich­te­ter, nach­hal­ti­ger Bau. Durch die Modul­bau­wei­se kann er bei Bedarf ein­fach um ein drit­tes Geschoss erwei­tert werden.“

Aktu­ell wer­den die wei­te­ren Modul­tei­le nach und nach auf­ein­an­der­ge­setzt, bis das zwei­stöcki­ge Gebäu­de fer­tig gestellt ist. Anschlie­ßend wird ein pro­vi­so­ri­sches Dach errich­tet, um die Bau­stel­le win­ter­fest zu machen. Nach der wit­te­rungs­be­ding­ten Pau­se geht es zügig weiter.

Das gesam­te Gebäu­de wird aus nach­hal­ti­gen Mate­ria­li­en ‑über­wie­gend lasier­tem Weich­holz- errich­tet und abschlie­ßend mit einer Pho­to­vol­ta­ik-Fas­sa­de umhüllt, um den für die Rech­ner­lei­stun­gen benö­tig­ten Strom mög­lichst kli­ma­ge­recht bereit zu stellen.