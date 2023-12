Die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth hat ein neu­es Netz­werk ins Leben geru­fen, das Unter­neh­me­rin­nen, Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen und Grün­de­rin­nen in der Regi­on ver­net­zen und för­dern soll. „Unse­re Mis­si­on ist es, die weib­li­che Unter­neh­mens­füh­rung zu för­dern, Frau­en in der Geschäfts­welt zu unter­stüt­zen und ein star­kes Netz­werk für den gegen­sei­ti­gen Erfah­rungs­aus­tausch auf­zu­bau­en“, erläu­tert Wolf­ram Brehm, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, die Zie­le der IHK-Busi­ness­wo­men Oberfranken.

Mit den IHK-Busi­ness­wo­men Ober­fran­ken will die IHK ein Netz­werk auf­bau­en und dar­über hin­aus auch einen ech­ten Mehr­wert für die Teil­neh­me­rin­nen schaf­fen. „Die IHK bie­tet ihren Mit­glieds­un­ter­neh­men ein brei­tes Spek­trum an Dienst­lei­stun­gen und Ser­vice­an­ge­bo­ten. Von der Grün­dung über Steu­er­mo­del­le bis hin zur geeig­ne­ten Rechts­form kön­nen wir fach­li­che Unter­stüt­zung anbie­ten und damit prak­tisch alle Unter­neh­mens­pha­sen beglei­ten“, erläu­tert Sara Fran­ke, Lei­te­rin des IHK-Bereichs Inter­na­tio­nal und Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che für die Busi­ness­wo­men. Zudem ver­fü­ge die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth mit ihren rund 51.000 Mit­glieds­un­ter­neh­men aus Indu­strie, Han­del und Dienst­lei­stun­gen über ein gro­ßes Netzwerkpotenzial.

Erfolg­rei­cher Auftakt

Mit dem ersten Unter­neh­me­rin­nen­tag, der in Zusam­men­ar­beit mit dem „Ver­band deut­scher Unter­neh­me­rin­nen“ (VdU) statt­fand, hat­ten die IHK-Busi­ness­wo­men Ober­fran­ken einen ersten erfolg­rei­chen Auf­takt. Neben dem Ken­nen­ler­nen und Netz­wer­ken lag der Fokus der Ver­an­stal­tung auf dem Infor­ma­ti­ons­aus­tausch zu vie­len Fach­the­men, dar­un­ter die Stär­kung der weib­li­chen Unter­neh­mens­kraft, Finan­zen und auto­ge­nes Training.

Dr. Miri­am von Loe­wen­feld, Best­sel­ler­au­torin und Hoch­schul­lei­tung Fema­le Lea­der­ship der Hoch­schu­le Mün­chen und Per­so­nal­ex­per­tin Regi­ne Bütt­ner begei­ster­ten in ihrer Key­note durch ihre lang­jäh­ri­ge Exper­ti­se. „Eine Welt, die von Frau­en und Män­nern glei­cher­ma­ßen geführt wird, ist eine bes­se­re“, so von Loe­wen­feld. „Tat­sa­che ist aber, dass Frau­en nicht schnell genug in gro­ßer Zahl vor­an­kom­men. Jetzt brau­chen wir die Frau­en, die füh­ren wol­len und es tun.“

Regel­mä­ßi­ge Netz­werktref­fen geplant

Künf­tig wol­len die IHK-Busi­ness­wo­men Ober­fran­ken zu regel­mä­ßi­gen Netz­werktref­fen und Ver­an­stal­tun­gen ein­la­den, um den gegen­sei­ti­gen Aus­tausch zu unter­schied­lich­sten The­men­fel­dern zu för­dern. Unter der E‑Mail Adres­se businesswomen@​bayreuth.​ihk.​de kön­nen sich am Netz­werk Inter­es­sier­te wei­te­re Infor­ma­tio­nen sichern. Das näch­ste Netz­werktref­fen fin­det am 07.03.2024 in Raum Forch­heim statt.