Der BBC Bay­reuth kehrt in die Ober­fran­ken­hal­le zurück: Am Sams­tag (9. Dezem­ber 2023) emp­fängt das Team die Job­Stairs GIE­SSEN 46ers zum Duell am 11. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Jump in der Ober­fran­ken­hal­le ist um 19 Uhr. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic sieht in den Hes­sen eine Top-Drei-Mann­schaft, die er im Kampf um den Auf­stieg weit vor­ne erwar­tet. Der Gang nach Bay­reuth soll für die 46ers ein ganz schwe­rer werden.

Die ärger­li­che Nie­der­la­ge in Bre­mer­ha­ven ist abge­hakt, der BBC berei­tet sich gewis­sen­haft auf das Spiel gegen den der­zei­ti­gen Tabel­len­sech­sten vor. „Wir wol­len Situa­tio­nen, die wir nicht gut gelöst haben, vor hei­mi­schen Publi­kum bes­ser machen“, sagt Dri­jen­cic mit Blick zurück auf die erste Halb­zeit bei den Eis­bä­ren. Gegen die 46ers erwar­tet Dri­jen­cic eine Trotz­re­ak­ti­on sei­ner Mann­schaft. „Wir haben unse­re Feh­ler klar und sach­lich ana­ly­siert. Das Team hat einen star­ken Wil­len und guten Cha­rak­ter. Ich bin mir sicher, wir wer­den gegen Gie­ßen eine ande­re Qua­li­tät auf das Par­kett bringen.“

Wäh­rend der BBC nach den bis­her absol­vier­ten zehn Spie­len eine aus­ge­gli­che­ne Bilanz von je fünf Sie­gen und Nie­der­la­gen auf­weist, hat Gie­ßen bereits sie­ben Sie­ge bei drei Nie­der­la­gen ein­ge­fah­ren. „Das ist eine Kali­ber­mann­schaft mit viel natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Erfah­rung“, zollt der Head Coach dem kom­men­den Gast Respekt. Er erwar­tet, dass die 46ers ihr Spiel über die gro­ßen Posi­tio­nen auf­zie­hen würden.

Vor der Sai­son hat Gie­ßen mit der Ver­pflich­tung des lang­jäh­ri­gen Natio­nal­spie­lers Robin Ben­zing einen ech­ten Coup gelan­det. Dri­jen­cic ver­rät, wie der BBC die Krei­se des Rou­ti­niers ein­engen möch­te: „Den kann man nur schwer zu 100 Pro­zent stop­pen. Aber wir wer­de ver­su­chen, Robin zu vie­len Wür­fen zu zwin­gen und somit eine nied­ri­ge Quo­te zu pro­vo­zie­ren“, sagt er über den neu­en Leit­wolf der Mittelhessen.

Nach dem spek­ta­ku­lä­ren Heim­sieg gegen Hagen zwei Wochen zuvor freut sich Dri­jen­cic auf die Rück­kehr in die Ober­fran­ken­hal­le. „Die kann für uns defi­ni­tiv ein Fak­tor sein und uns pushen“, ist er über­zeugt. Das soll nun Gie­ßen zu spü­ren bekommen.