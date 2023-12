Wim­mel­bü­cher: Die gan­ze Welt auf einer Seite

„Die gan­ze Welt auf einer Sei­te“ lau­tet der Titel einer Wan­der­aus­stel­lung der Inter­na­tio­na­len Jugend­bi­blio­thek. Sie ist ab Diens­tag, 12. Dezem­ber, bis Ende Janu­ar kom­men­den Jah­res in der Gale­rie des RW21 (1. Ober­ge­schoss) zu sehen und dreht sich um inter­na­tio­na­le Wim­mel­bü­cher. In Wimm­lin­gen, im Zoo, in Weih­nachts­land­schaf­ten, unter Was­ser, in der Welt bekann­ter Cha­rak­te­re aus Film und Fern­se­hen – fast über­all gewäh­ren Wim­mel­bü­cher kun­ter­bun­te und tru­beli­ge Ein­blicke, die heu­te aus der All­tags­welt von Kin­dern kaum weg­zu­den­ken sind. Mit ihnen lässt sich Ent­decken, was an so vie­len Orten, ob real oder nicht, alles so vor sich gehen kann.

In der Aus­stel­lung hat die Inter­na­tio­na­le Jugend­bi­blio­thek Wim­mel­bü­cher aus aller Welt mit ver­schie­de­nen The­men zusam­men­ge­stellt. Groß und Klein sind herz­lich ein­ge­la­den, auf den 44 Bild­ta­feln und in den 16 zur Aus­stel­lung gehö­ren­den Büchern zu suchen, zu fin­den und zu stau­en, wäh­rend die Wan­der­aus­stel­lung Halt in Bay­reuth macht.