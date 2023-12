Rück­blick des Nach­wuch­ses: 24 Stun­den-Tag und Bezirks­ju­gend­lei­stungs­marsch domi­nier­ten – 1.700 Stun­den geleistet

Das zu Ende gehen­de Jahr hat­te es in sich für die Jugend­feu­er­wehr: Mit der Durch­füh­rung eines 24-stün­di­gen Berufs­feu­er­wehr­tags und der erst­ma­li­gen Teil­nah­me am ober­frän­ki­schen Bezirks­ju­gend­lei­stungs­marsch gab es zwei gro­ße High­lights. Das mach­te sich auch am Auf­wand und den gelei­ste­ten Stun­den bemerk­bar. Sowohl die Jugend­vor­stand­schaft als auch die Jugend­lei­tung zogen jetzt bei ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung Bilanz.

Zuerst zähl­te Jugend­spre­cher David Götz die Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten auf: Vom Christ­baum sam­meln über die Teil­nah­me am Faschings­um­zug, Bow­ling spie­len mit der Kin­der­feu­er­wehr, einen Abste­cher in den Klet­ter­wald bis hin zur Unter­stüt­zung des Feri­en­pro­gramms der Feu­er­wehr war gut was los.

In sei­nem Jah­res­be­richt liste­te Jugend­wart Timo Geb­hardt ins­ge­samt 59 Übun­gen auf. Zusam­men mit Ver­wal­tung und Orga­ni­sa­ti­on ste­hen 1.700 Stun­den Jugend­ar­beit in der Sta­ti­stik. Zwei Mal gab es Zuwachs von den Feu­er­wehr-Wich­teln, ein Jugend­li­cher trat mit dem 18. Geburts­tag zu den Ein­satz­kräf­ten über. Obli­ga­to­risch waren die Teil­nah­me an der Jugend­flam­me-Prü­fung sowie dem Jugend­wis­sens­test. Mit dem erfolg­rei­chen 4. Platz bei der Land­kreis-Olym­pia­de qua­li­fi­zier­ten sich vier Jugend­li­che für die Teil­nah­me „eine Stu­fe höher“ beim Bezirks­ju­gend­lei­stungs­marsch Oberfranken.

Umfas­send waren die Pla­nun­gen für den ersten gemein­sa­men Berufs­feu­er­wehr­tag für rund 40 Jugend­li­che aus Kirch­eh­ren­bach, Wei­lers­bach und Eber­mann­stadt. Er fand im Sep­tem­ber statt.

Und ganz neben­bei star­te­ten fünf älte­re Anwär­ter mit der Feu­er­wehr-Grund­aus­bil­dung, dem Basis­mo­dul der Modu­la­ren Truppausbildung.

Bei der Neu­wahl des Jugend­vor­stands gab es eini­ge Ver­än­de­run­gen: Neu­er Jugend­spre­cher ist Rapha­el Götz, neu­er Stell­ver­tre­ter Tim Trau­ner. Schrift­füh­rung und Kas­se blei­ben in den Hän­den von Domi­nik Geb­hard und Max Pie­ger. Neue Kas­sen­prü­fer sind Leni Geb­hard und Niklas Dietz.

Viel Lob für das Erreich­te gab es im Anschluss von Bür­ger­mei­ste­rin Anja Geb­hardt, Kom­man­dant Seba­sti­an Mül­ler und der Vor­sit­zen­den des Feu­er­wehr-Ver­eins Maria Mül­ler. „Wahn­sinn, was ihr da heu­er alles auf die Bei­ne gestellt habt! Höch­sten Respekt!“ sag­ten sie uni­so­no und freu­ten sich über auf das kom­men­de Jahr.