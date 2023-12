Seit mehr als 30 Jah­ren fin­det jedes Jahr am 1. Dezem­ber der Welt-Aids-Tag statt. Er bekräf­tigt die Rech­te der HIV-posi­ti­ven Men­schen welt­weit und ruft zu einem Mit­ein­an­der ohne Vor­ur­tei­le und Aus­gren­zung auf. Außer­dem erin­nert der Welt-Aids-Tag an die Men­schen, die an den Fol­gen von HIV und Aids ver­stor­ben sind.

Das Staat­li­che Gesund­heits­amt des Land­krei­ses Kulm­bach ist seit Jah­ren schon bereits im Vor­feld zum Welt-Aids-Tag prä­ven­tiv tätig, bei­spiels­wei­se durch die Betei­li­gung an den HIV-Test­wo­chen oder mit einem Preis­rät­sel für alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 9. Klas­sen in Stadt und Land­kreis. Dies soll dazu bei­tra­gen Vor­ur­tei­le abzu­bau­en und über die Krank­heit und deren Ansteckungs­we­ge aufzuklären.

Welt­weit leben etwa 38 Mil­lio­nen Men­schen mit HIV. Noch lan­ge nicht alle haben Zugang zu den Medi­ka­men­ten, die ihr Leben ret­ten kön­nen. Und noch immer erle­ben Betrof­fe­ne Dis­kri­mi­nie­rung und Stig­ma­ti­sie­rung. In Deutsch­land leben etwa 91.000 Men­schen mit HIV, in Bay­ern ca. 12.200. 96% der wis­sent­lich Infi­zier­ten neh­men Medi­ka­men­te und kön­nen so ein wei­test­ge­hend „nor­ma­les Leben“ führen.

Das Mot­to der Gemein­schafts­kam­pa­gne der Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung (BZgA), der Deut­schen AIDS-Stif­tung und der Deut­schen Aids­hil­fe wird auch zum Welt AIDS-Tag 2023 wei­ter­ge­führt und lautet:

„Leben mit HIV – anders als du denkst“.

Ulf Kri­stal, Mit­glied im Vor­stand der Deut­schen Aids­hil­fe, sagt: „Vie­le Leu­te glau­ben immer noch, dass mit HIV das Leben gelau­fen ist. Es sind vor allem die Reak­tio­nen unwis­sen­der Mit­men­schen, die das Leben mit HIV manch­mal schwer­ma­chen. Die Kam­pa­gne macht Mut zum ent­spann­ten Mit­ein­an­der in allen Lebens­be­rei­chen, ob das nun in Part­ner­schaft und Sexua­li­tät statt­fin­det, im Job oder im Ruhe­stand oder in Frei­zeit und Kultur.

HIV-posi­ti­ve Men­schen haben ein Recht dar­auf, ohne Vor­ur­tei­le, Dis­kri­mi­nie­rung und ohne Zurück­wei­sung zu leben!“.

Wei­te­re Infos über: Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung, BZgA