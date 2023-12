Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Stadt, ‑Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Auto ver­kratzt

Höch­stadt: Bereits am 04.12.23 um 20.00 Uhr park­te ein 31jähriger sei­nen wei­ßen BMW im Sybil­la-Weiß-Weg und begab sich zum Fuß­ball­trai­ning. Als er um 22.00 Uhr zum Fahr­zeug zurück kam muss­te er fest­stel­len, dass sei­ne Fah­rer­tü­re mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratzt wur­de. Ein wei­te­res Fahr­zeug, ein grau­er Ford Mon­deo, der eben­falls in der Stra­ße geparkt war, wies die glei­chen Beschä­di­gun­gen auf. Auch die­ses Auto wur­de in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr beschädigt.

Zeu­gen, die Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.