Unter dem Titel „Ener­ge­tisch sanie­ren als Woh­nungs­ei­gen­tü­mer­ge­mein­schaft“ stellt die Stadt Bay­reuth ihr Bera­tungs­an­ge­bot neu auf. So sol­len nicht nur Pri­vat­per­so­nen von den Ener­gie­be­ra­tun­gen pro­fi­tie­ren, son­dern auch Woh­nungs­ei­gen­tü­mer­ge­mein­schaf­ten, Haus­ver­wal­tun­gen und Eigen­tü­mer von Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern. Indi­vi­du­el­le Bera­tungs­ter­mi­ne durch zer­ti­fi­zier­te Energieberater/​innen wer­den ab Dezem­ber ange­bo­ten. Anmel­dun­gen zu den Bera­tungs­ter­mi­nen sind mög­lich per E‑Mail an klimaschutz@​stadt.​bayreuth.​de oder per Tele­fon unter 0921 25–2020. Die näch­sten Ter­mi­ne hier­für sind Mitt­woch, 17. Janu­ar 24, Mitt­woch, 21. Febru­ar 24, und Mitt­woch, 13. März 24.