Im Zuge des dies­jäh­ri­gen Bay­reu­ther Christ­kind­les­mark­tes wird es am Sams­tag, 9. Dezem­ber 2023, einen lan­gen Advents­sams­tag unter dem Mot­to „Kul­tur und Genuss in der Innen­stadt bis 21 Uhr“ geben. Die Ver­an­stal­tung wird in Zusam­men­ar­beit von Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) und dem Ein­zel­han­del ange­bo­ten. Die damit ver­bun­de­nen ver­län­ger­ten Laden­öff­nungs­zei­ten wur­den von der Regie­rung von Ober­fran­ken geneh­migt. Die Geschäf­te der Innen­stadt ein­schließ­lich des Rot­main-Cen­ters kön­nen bis 21 Uhr für ihre Kun­din­nen und Kun­den geöff­net blei­ben. Neben abwechs­lungs­rei­chen kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten wird ein bun­tes künst­le­ri­sches Pro­gramm auf der Akti­ons­büh­ne in der Innen­stadt ver­an­stal­tet. Der tra­di­tio­nel­le Christ­kind­les­markt und das Win­ter­dorf vor dem Alten Schloss wer­den durch einen Advents­markt im histo­ri­schen Gas­sen­vier­tel rund um die Stadt­kir­che und das Histo­ri­sche Muse­um ergänzt.