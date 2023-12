Pünkt­lich zum ersten Advents-Wochen­en­de macht Frau Hol­le Über­stun­den und schickt Schnee-Tief „Oli­ver“ in die Regi­on. Damit auf den Stra­ßen im Stadt­ge­biet Forch­heims alles „glatt“ läuft, ist der Win­ter­dienst der Stadt im Dau­er­ein­satz. Ins­ge­samt 75 Mit­ar­bei­ten­de sind in drei Schich­ten für den Win­ter­dienst im Ein­satz, erklärt Chri­sti­an Höhn, der Lei­ter des Forch­hei­mer Bau­hofs. Ein­ge­setzt wer­den dabei 19 Win­ter­dienst­fahr­zeu­ge. Geräumt und gestreut wer­den pri­mär gefähr­li­che und wich­ti­ge Stra­ßen und Kreu­zun­gen. Ins­ge­samt waren zu Beginn des Win­ter­dien­stes 1000 Ton­nen Tau­salz und 300 Ton­nen Streu­gra­nu­lat im Lager. Weil es immer wie­der Pro­ble­me mit gepark­ten Autos an Eng­stel­len gibt, hat Chri­stan Höhn noch einen wich­ti­gen Appell an alle Auto­fah­re­rin­nen und Auto­fah­rer: Eine Min­dest­brei­te von 3,50 Meter soll­te, bzw. muss in jeder Stra­ße frei­ge­hal­ten wer­den, damit die Räum­fahr­zeu­ge auch durch­kom­men können.

Bekannt­ma­chung­Win­ter­dien­st2023-2024