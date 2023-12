Am ver­gan­ge­nen Ersten Advents­wo­chen­en­de wur­de die roman­ti­sche Wall­fahrts­kir­che St. Moritz zum Schau­platz einer außer­ge­wöhn­li­chen kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tung, die nicht nur die Bewoh­ner von Leu­ten­bach, son­dern auch Besu­cher aus der gesam­ten Regi­on „Rund ums Wal­ber­la“ anzog. Die Kir­chen­ver­wal­tung St. Moritz und der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein (FSV) Leu­ten­bach hat­ten dazu ein­ge­la­den, die fest­li­che Vor­weih­nachts­zeit in einer ein­zig­ar­ti­gen Umge­bung zu erleben.

Die durch einen dicken Schnee­pelz ver­wan­del­te Natur rund um die Kir­che trug zu einer mär­chen­haf­ten Atmo­sphä­re bei, die die Besu­cher sofort in ihren Bann zog. Die roman­ti­sche Wall­fahrts­kir­che, ein­ge­bet­tet im male­ri­schen Tal des Moritz­bach­es, wur­de zu einem idyl­li­schen Ort, der die per­fek­te Kulis­se für die advent­li­che Fei­er bildete.

Trotz des kurz­fri­sti­gen gesund­heits­be­ding­ten Aus­falls der Ersten Gitar­ren­stim­me des „Trio Sai­ten­weis“ lie­ßen sich die Besu­cher nicht ent­mu­ti­gen. Die Musi­ker Eber­hard Hof­mann an der Zither und Her­bert Graf mit der Begleit­gi­tar­re begei­ster­ten das voll­be­setz­te Kirch­lein mit ihrer musi­ka­li­schen Dar­bie­tung. Die Band­brei­te der prä­sen­tier­ten Kom­po­si­tio­nen reich­te von tra­di­tio­nel­len „Weih­nachts­boari­schern“ über Stu­ben­me­nu­etts bis hin zu Stücken von Mozart und Eng­li­schen Melo­dien, was die musi­ka­li­sche Viel­falt der bei­den Künst­ler unterstrich.

Zwi­schen den musi­ka­li­schen Ein­la­gen ent­führ­te Moni­ka Hof­mann die Zuhö­rer mit besinn­li­chen Advents­ge­schich­ten in eine Welt vol­ler Magie und Emo­tio­nen. Geschich­ten wie „Weih­nachts­spu­ren“, die Tier­weih­nacht und die berüh­ren­de Erzäh­lung von der „Lee­ren Schach­tel“ ver­lie­hen dem Abend eine tie­fe, fest­li­che Atmo­sphä­re und sorg­ten für freu­di­ge sowie nach­denk­li­che Momen­te. Rein­hard Weber, Vor­sit­zen­der des FSV Leu­ten­bach, bedank­te sich am Ende des Abends bei den Künst­lern und brach­te die Gefüh­le vie­ler Besu­cher auf den Punkt: „Ihre Musik­stücke und Erzäh­lun­gen haben uns heu­te Abend berührt und uns in eine fas­zi­nie­ren­de Welt ein­tau­chen las­sen. Wir wün­schen ihnen und uns, dass wir die fest­li­che Stim­mung mit nach Hau­se neh­men und die Vor­freu­de auf das Weih­nachts­fest in unse­ren Her­zen tragen.“

Das Ende der Ver­an­stal­tung wur­de von leich­tem Schnee­fall beglei­tet, der die traum­haf­te Kulis­se rund um die Kir­che noch ver­zau­bern­der mach­te. Der FSV Leu­ten­bach lud alle Besu­cher ein, bei Glüh­wein, Leb­ku­chen und Plätz­chen zu ver­wei­len und die beson­de­re Atmo­sphä­re des Abends in net­ten Gesprä­chen aus­klin­gen zu las­sen. Ein gelun­ge­ner Abschluss für eine Ver­an­stal­tung, die nicht nur die Her­zen der Besu­cher erwärm­te, son­dern auch den fest­li­chen Geist der Vor­weih­nachts­zeit in die Regi­on „Rund ums Wal­ber­la“ trug.