Vier Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth grün­den das Unter­neh­men FITnSA­VE und bele­ben das Bay­reu­ther Weih­nachts­ge­schäft mit einem regio­na­len Gut­schein­heft für Sport und lecke­res Essen im Wert von 350 Euro.

FITnSA­VE, ein enga­gier­tes und dyna­mi­sches Start-Up von vier Bay­reu­ther Stu­den­ten, hat sich zum Ziel gesetzt, den stei­gen­den Kosten für lecke­res Essen und Frei­zeit­an­ge­bo­te ent­ge­gen­zu­wir­ken. Durch die Ein­füh­rung eines regio­na­len Gut­schein­hef­tes für 24,90 Euro bzw. 14,90 € für Studenten/​Auszubildende erhal­ten die Bay­reu­ther aftrak­fi­ve Rab­af­te auf eine Viel­zahl von Ange­bo­ten aus den Berei­chen Sport und Gastronomie.

Unter dem Mof­to „Bewusst snacken, Rou­fi­nen durch­bre­chen“ star­te­te das Start-up am 1. Dezem­ber 2023 sein Enga­ge­ment für ein bezahl­ba­res und gesun­des Ange­bot an gesun­der Ernäh­rung, akti­ver Bewe­gung und ver­gün­stig­ter Sport­aus­rü­stung in Bay­reuth. Zusätz­lich wer­den regio­na­le Part­ner vor­ge­stellt, um auch in Bay­reuth Neu­es aus­zu­pro­bie­ren. „Mit unse­rem Gut­schein­heft möch­ten wir die Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­ther dazu anre­gen, sich auch außer Haus bewusst zu ernäh­ren und gleich­zei­fig neue sport­li­che Mög­lich­kei­ten aus­zu­pro­bie­ren“, so James Kil­las, einer der Grün­der von FITnSAVE.

Neben den finan­zi­el­len Vor­tei­len prä­sen­fiert sich das Heft auch als idea­les Weih­nachts­ge­schenk für Freun­de, Mitbewohner:innen oder Fami­li­en­mit­glie­der. Als Neu­jahrs­mo­ti­va­ti­on für 2024 bie­tet es zudem die Mög­lich­keit, mit neu­en Erfah­run­gen und Erkennt­nis­sen in das kom­men­de Jahr zu star­ten. „Unser Tipp zu Weih­nach­ten: mit den 2 für 1 Gut­schei­nen gemein­sam mit den Lieb­sten das regio­na­le Ange­bot aus­pro­bie­ren, bspw. bei den teil­neh­men­den Yoga­stu­dio-Part­nern“, so Sophie von Wein­rich, Sport­öko­no­min und Mit­grün­de­rin von FITnSAVE.

Das jun­ge Start-up freut sich dar­auf, die Stadt Bay­reuth posi­fiv mit­zu­ge­stal­ten und durch die finan­zi­el­le Ent­la­stung allen Men­schen den Zugang zu einem abwechs­lungs­rei­chen Leben zu ermöglichen.