Die Stadt­bü­che­rei Bam­berg hat dank För­der­gel­der des Pro­jekts „Mit­Mach­Kli­ma“ 560 neue Bücher rund um die The­men Kli­ma­wan­del und Umwelt anschaf­fen und damit ihren Buch­be­stand erheb­lich aus­wei­ten kön­nen. Ab sofort sind 288 neue Kin­der- und Jugend­bü­cher sowie 272 neue Sach­bü­cher in den Rega­len im Deut­schen Haus sowie in den drei Zweig­stel­len zu fin­den. Damit umfasst die Umwelt­bi­blio­thek der Stadt­bü­che­rei ins­ge­samt mehr als 950 Titel.

Für die Lei­te­rin der Stadt­bü­che­rei ist die Bücher­spen­de ein gro­ßer Gewinn. „An den Aus­lei­hen sehen wir, dass die­se The­men für vie­le sehr inter­es­sant sind“, so Chri­stia­ne Weiß. 70 Pro­zent der Umwelt­bi­blio­thek im Erwach­se­nen­be­reich sei­en meist ent­lie­hen. Noch grö­ßer sei das Inter­es­se bei Kin­dern und Jugend­li­chen. „Hier ist regel­mä­ßig nahe­zu der gesam­te Bestand aus­ge­lie­hen“, so Weiß wei­ter. Aber auch Kin­der- und Jugend­li­che inter­es­sier­ten sich für die­ses Thema.

Für Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp kann die Bedeu­tung von Fach­li­te­ra­tur nicht hoch genug ange­setzt wer­den. „Wir haben jetzt in der Stadt­bü­che­rei eine wirk­lich brei­te Aus­wahl. Von span­nen­den Umwelt­ge­schich­ten über inspi­rie­ren­de Mit­mach­bü­cher bis hin kind­ge­rech­ten Rat­ge­bern ist alles dabei“, so Glü­sen­kamp. Gera­de für Kin­der sei die Ent­deckung ihrer Umwelt ein wich­ti­ges The­ma, zu dem die Stadt­bü­che­rei jetzt gut aus­ge­stat­tet sei: „Ich traue mich zusa­gen, dass wir sicher nun in die­sem The­men­ge­biet eine der am besten aus­ge­stat­te­ten städ­ti­schen Büche­rei­en in Bay­ern haben“, so Glüsenkamp.

Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar weist dar­auf hin, dass die Stadt­bü­che­rei ziel­grup­pen­spe­zi­fi­sche Medi­en­bo­xen anbie­tet, die Kin­der­gär­ten und Schu­len aus­lei­hen kön­nen. „Außer­dem sind auch Umwelt­spie­le wie etwa ´Cap­tain Natu­re´ oder ´Mein grü­ner Fuß­ab­druck‚ zu haben, die sich bestens für einen ent­spann­ten Spie­le­nach­mit­tag mit der Fami­lie eignen.“

Die Stadt­bü­che­rei ist in Sachen Umwelt­er­zie­hung auch digi­tal unter­wegs. Im Bereich der kosten­los nutz­ba­ren umfang­rei­chen Brock­haus-Daten­ban­ken wur­de das Ange­bot um vier wei­te­re Bau­stei­ne rund um das The­ma „Kli­ma der Welt“ erweitert.

Biblio­the­ken gehö­ren durch das Sha­ring-Prin­zip zu den nach­hal­tig­sten Ein­rich­tun­gen über­haupt. Mit der Erschlie­ßung der geför­der­ten Medi­en im Online­ka­ta­log der Stadt­bü­che­rei kann abge­fragt wer­den, wel­che Medi­en der Umwelt­bi­blio­thek ver­füg­bar sind. Dies ermög­licht stets den Über­blick über den Gesamt­be­stand und gibt die Mög­lich­keit zum Vor­mer­ken ent­lie­he­ner Titel.