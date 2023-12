Kat­rin Horn aus Wun­sie­del-Schön­brunn prä­sen­tiert ihre Wer­ke zur Magie des Fichtelgebirges

Am Sams­tag, dem 9.12. um 18.00 Uhr fin­det im Anti­qua­ri­at Wils­ber­gen­sis Am Markt­platz 5 in Wei­ßen­stadt eine Ver­nis­sa­ge statt, die Auf­takt einer Aus­stel­lung ist, die bis zum 13. Janu­ar 2024 dort in der Gale­rie zu sehen sein wird. Die Foto­gra­fin, Male­rin und Musi­ke­rin aus Schön­brunn lebt in einem selbst reno­vier­ten denk­mal­ge­schütz­tem Häus­chen in der Orts­mit­te von Schön­brunn mit ihrem Ehe­mann. Dort hän­gen sonst ihre Gemäl­de in Öl und Acryl sowie ihre Aqua­rel­le. Sie zeigt sie zum ersten Mal öffent­lich in die­sem Umfang. Moti­ve ihrer Gemäl­de sind u.a. Orte in Fran­ken, und am Mit­tel­meer, Stil-Leben, Akte und ande­re „Far­ben-Phan­ta­sie-Träu­me­rei­en“. Skiz­zen­bü­cher, Fotos auf Schie­fer­ta­feln, Foto­gra­fien auf Leinwand/​Dibond und eine Foto-Show mit per­sön­li­chen Lieb­lings­plät­zen, die die Schön­heit des Fich­tel­ge­bir­ges wider­spie­geln, ergän­zen die Aus­stel­lung. Ein Kalen­der mit einer Aus­wahl von 12 Gemäl­den mit mär­chen­haf­ten Moti­ven und Orten kann im Anti­qua­ri­at Wils­ber­gen­sis und bei Kat­rin Horn (KatrinHorn.Fotos@t‑online.de) selbst erwor­ben wer­den. Musi­ka­lisch umrahmt wird die Ver­an­stal­tung von Kat­rin Horns Jazz­com­bo „Schön­brun­ner Spielwiese“.

Mode­riert wird das Event von Andrea Fried­rich vom Kul­tur- und Kunst­ver­ein Tröstau.