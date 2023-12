Der Berufs­ver­band Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler Ober­fran­ken e.V. griff den viel zitier­ten Begriff der „Zei­ten­wen­de“ auf und bat sei­ne Mit­glie­der ihn auf sei­ne künst­le­ri­sche Rele­vanz hin zu unter­su­chen. Seit ihrer weit­ge­hen­den Eman­zi­pa­ti­on von Reprä­sen­ta­ti­ons­auf­ga­ben ist es ein Haupt­an­lie­gen der zeit­ge­nös­si­schen Bil­den­den Kunst, als Seis­mo­graph gesell­schaft­li­chen Wan­dels zu die­nen oder die­sen gar vor­ab durch­zu­spie­len und ihn so zu reflek­tie­ren, bevor er all­ge­mein wirk­sam wird. 29 pro­fes­sio­nel­le ober­frän­ki­sche Künst­le­rin­nen und Künst­ler beschäf­ti­gen sich in ihren Werk­rei­hen auf offen­sicht­li­che oder unter­schwel­li­ge Wei­se mit dem Begriff und prä­sen­tier­ten die Ergeb­nis­se ihrer Arbeit zunächst in der Stadt­ga­le­rie Vil­la Des­sau­er Bam­berg, wo die Aus­stel­lung auf gro­ßes Publi­kums­in­ter­es­se stieß. Nun ist sie vom 6.12. bis 28.12.2023 in der Aus­stel­lungs­hal­le des Neu­en Rat­hau­ses in Bay­reuth zu sehen, eigens kon­zep­tio­niert und abge­stimmt auf den völ­lig ande­ren Aus­stel­lungs­raum. Teil­wei­se unter­schei­det sich auch die Aus­wahl der Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Ein­ge­schrie­ben in die visu­el­le Ober­flä­che der Kunst­wer­ke von Male­rei bis Per­for­mance wer­den Pro­ble­me dar­ge­stellt oder Lösungs­an­sät­ze ent­wickelt. Weil es sich um Bil­den­de Kunst han­delt, geschieht dies immer im Dia­log mit den ver­wen­de­ten Mate­ria­li­en und Tech­ni­ken. Oft ist es die künst­le­ri­sche Pra­xis und Hal­tung selbst, die einer Über­prü­fung und manch­mal auch einer Umkehr unter­zo­gen wird und so als Appell für Refle­xi­on und ver­ant­wor­tungs­ba­sier­tes Han­deln und gegen das beque­me „Wei­ter so“ gese­hen wer­den kann.

Tho­mas Brix und Kat­rin Schin­ner laden am Frei­tag den 8.12. um 14 Uhr zu einem Künst­ler­ge­spräch mit Rund­gang in die Aus­stel­lung ein. Auf der Inter­net­sei­te des BBK-Ober­fran­ken www​.bbk​-ober​fran​ken​.de sind Infor­ma­tio­nen zu den Kunst­wer­ken und Bil­der des ersten Aus­stel­lungs­teils in der Vil­la Des­sau­er zu fin­den. Die Ver­nis­sa­ge fin­det am Mitt­woch den 6.12.2023 um 18 Uhr im Neu­en Rat­haus Bay­reuth, Luit­pold­platz 13 statt. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wird das Gruß­wort der Stadt Bay­reuth spre­chen. Die Aus­stel­lung ist wäh­rend der regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses bei frei­em Ein­tritt zugäng­lich: Mo., Di., Do. 8–17 Uhr, Mi. 8–18 Uhr, Fr. 8–15 Uhr. Zur Aus­stel­lung ist ein kosten­lo­ses Begleit­heft erschienen.

Aus­stel­len­de Künst­le­rin­nen und Künst­ler in Bay­reuth: Judith Bau­er-Born­emann, Tho­mas Brix, Harald Göbel, Tho­mas Gröh­ling, Chri­sti­ne Gru­ber, Ger­hard Hagen, Adel­bert Heil, Fritz Herr­mann, Ruth Loibl, Tho­mas Michel, Ste­phan Pfeif­fer, Gert Res­sel, Heid­run Schim­mel, Kat­rin Schin­ner, Peter Schop­pel, Michae­la Schwarzmann.

BBK_​Zeitenwende_​Begleitheft_​Webdatei