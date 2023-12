Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de stah­len Unbe­kann­te ein wei­te­res Wohn­mo­bil von einem Betriebs­ge­län­de in Hof. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt wegen einer Diebstahlsserie.

Im Zeit­raum von Frei­tag­nach­mit­tag bis Mon­tag­nach­mit­tag stah­len Unbe­kann­te ein Wohn­mo­bil vom Betriebs­ge­län­de eines Auto­hau­ses in der Carl-Benz-Stra­ße in Hof. Der wei­ße Citro­ën Sun­light V 66 war nicht zuge­las­sen und trug daher kei­ne Kenn­zei­chen. Das Fahr­zeug hat­te einen Zeit­wert von etwa 50.000 Euro. Damit setzt sich eine Serie von Wohn­mo­bil­dieb­stäh­len fort, die bereits Ende Juli begann und zunächst bis Ende August andau­er­te. Ins­ge­samt ver­schwan­den so bis­lang sie­ben Fahr­zeu­ge aus dem Hofer Stadt­ge­biet. Es wur­de berichtet.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt wegen der Dieb­stäh­le und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/7040.