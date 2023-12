BAY­REUTH / BAD BER­NECK, LKR. BAY­REUTH. Unbe­kann­te trick­sten am Diens­tag­vor­mit­tag zwei Auto­fah­re­rin­nen aus und stah­len ihre Wert­sa­chen aus den Fahrzeugen.

Auf zwei Park­plät­zen in Bay­reuth und Bad Ber­neck schlu­gen am Diens­tag­vor­mit­tag unbe­kann­te Trick­die­be zu. Gegen 10.15 Uhr bei der Post­bank in der Bür­ger­reu­ther Stra­ße in Bay­reuth und gegen 10.45 Uhr bei einem Super­markt in der Bahn­hof­stra­ße in Bad Berneck.

Die Täter han­del­ten wie folgt: Gezielt gin­gen sie auf zwei Auto­fah­re­rin­nen zu, die in ihren gepark­ten Fahr­zeu­gen saßen. Dann klopf­ten sie an die Schei­be, brach­ten die bei­den Frau­en zum Aus­stei­gen und deu­te­ten dann auf Klein­geld, das sie kurz zuvor selbst neben die Autos auf den Boden gelegt hat­ten. Wäh­rend die Frau­en die Mün­zen auf­ho­ben, stah­len die Die­be deren Wert­sa­chen aus den Autos und ver­schwan­den. In Bay­reuth erbeu­te­ten sie eine graue Hand­ta­sche mit Han­dy, Geld­bör­se und 60 Euro Bar­geld. In Bad Ber­neck fehlt ein klei­ner brau­ner Leder­ruck­sack mit blau­er Leder­geld­bör­se und 120 Euro Bar­geld sowie ein dun­kel­ro­tes Schlüsselmäppchen.

Mög­li­cher­wei­se han­del­te es sich um den- oder die­sel­ben Täter. In bei­den Fäl­len wer­den sie von den Frau­en wie folgt beschrieben:

männ­lich

20 bis 30 Jah­re alt

160 bis 170 Zen­ti­me­ter groß

kräf­ti­ge Figur

süd­län­di­sche Erscheinung

schwar­zes kur­zes Haar

schwar­ze Jacke, schwar­ze Mütze

Wenn Sie am Diens­tag­vor­mit­tag Per­so­nen mit sol­chem Aus­se­hen in Bay­reuth, Bereich Post­bank oder Bad Ber­neck, Bahn­hof­stra­ße gese­hen haben oder die gestoh­le­nen Gegen­stän­de auf­fin­den, mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.

Neh­men Sie sich in Acht, wenn Unbe­kann­te auf sie in ihren Autos zukom­men. Ein wie­der­hol­tes Auf­tre­ten der Täter ist wahrscheinlich.