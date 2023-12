Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Beim Wen­den Moped­fah­rer übersehen

COBURG. Glück­li­cher­wei­se ohne Ver­let­zun­gen ende­te ein Zusam­men­stoß zwi­schen einem Auto und einem Motor­rol­ler am Mon­tag­mor­gen am Judenberg.

Eine 18-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin fuhr am Mon­tag um 7:50 Uhr mit ihrem Audi den Juden­berg in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung. In der Ein­mün­dung zur Pom­mern­stra­ße woll­te sie wen­den um wie­der in Rich­tung Innen­stadt zu fah­ren. Beim Wen­de­ma­nö­ver über­sah sie einen 17-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Klein­kraft­rad den Juden­berg in Rich­tung Coburg befuhr. Das Auto stieß mit dem Moped zusam­men. Dadurch ver­lor der Moped­fah­rer die Kon­trol­le über sein Zwei­rad, geriet in den Gegen­ver­kehr und stieß dort mit dem VW eines 47-Jäh­ri­gen zusam­men. Der Moped­fah­rer stütz­te auf den Geh­weg, blieb aber glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Am Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin sowie an der Ver­klei­dung des Motor­rol­lers ent­stand jeweils Sach­scha­den. Die­sen schät­zen die Beam­ten auf ins­ge­samt 2.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen die 18-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Schau­fen­ster­schei­be von Café beschädigt

COBURG. Unbe­kann­te ver­ur­sach­ten in der Nacht zum Mon­tag an der Schau­fen­ster­schei­be eines Café´s im Stadt­ge­biet einen Sach­scha­den von 2.000 Euro.

In der Zeit von Sonn­tag 19 Uhr bis Mon­tag 8 Uhr beschä­dig­ten die Unbe­kann­ten die Schau­fen­ster­schei­be des Café´s in der Juden­gas­se durch stump­fe Gewalt­ein­wir­kung. Die Beam­ten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung gegen Unbe­kannt und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Taster von zwei Fuß­gän­ger­am­peln beschädigt

COBURG. In der Nacht zum Sams­tag beschä­dig­ten Unbe­kann­te die Druck­ta­ster von zwei Fuß­gän­ger­am­peln im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Der Sach­scha­den liegt bei min­de­stens 1.800 Euro.

An einer Fuß­gän­ger­am­pel in der Rodach­er Stra­ße sowie einer wei­te­ren Ampel in der Kaser­nen­stra­ße beschä­dig­ten die Unbe­kann­ten die Anfor­de­rungs­ta­sten der Ampel durch Abtre­ten oder Abschla­gen. Die Cobur­ger Ver­kehrs­be­trie­be instal­lier­ten zwi­schen­zeit­lich neue Modu­le an den Ampeln, um die Sicher­heit für die Fuß­gän­ger wie­der her­zu­stel­len. Die Beam­ten der Cobur­ger Poli­zei ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung auf Stra­ßen, Wegen und Plät­zen und bit­ten um der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ver­eins­hüt­te in Vollbrand

REHAU, LKR. HOF. Am Mon­tag geriet eine Ver­eins­hüt­te in Rehau in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che übernommen.

Gegen 11.30 Uhr bemerk­te ein Zeu­ge den Brand der Holz­hüt­te im Rehau­er Gemein­de­teil Faß­manns­reuth und wähl­te den Not­ruf. Trotz des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­weh­ren Rehau und Faß­manns­reuth brann­te die Ver­eins­hüt­te voll­stän­dig ab. Der Sach­scha­den beträgt etwa 2.000 Euro, ver­letzt wur­de nie­mand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Scheu­nen­brand

WEIß­DORF, LKR. HOF. Der Voll­brand einer Scheu­ne in Weiß­dorf hielt am Mon­tag­abend Poli­zei und Feu­er­wehr auf Trab. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt zur unkla­ren Brandursache.

Zeu­gen mel­de­ten gegen 20.40 Uhr über Not­ruf den Brand des Schup­pen­an­baus in der Münch­ber­ger Stra­ße. Die Bewoh­ner hat­ten das zuge­hö­ri­ge Wohn­haus inzwi­schen unver­letzt ver­las­sen. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei und der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren stand der Schup­pen­an­bau sowie die angren­zen­de Scheu­ne bereits in Voll­brand. Trotz des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­wehr­kräf­te muss­te die stark beschä­dig­te Scheu­ne nach den Lösch­ar­bei­ten abge­ris­sen wer­den. Die Poli­zei­be­am­ten sperr­ten die Bun­des­stra­ße B289 für meh­re­re Stun­den. Neben 150 Feu­er­wehr­leu­ten und 30 Ret­tungs­kräf­ten waren meh­re­re Poli­zei­strei­fen im Ein­satz. Der Brand­scha­den beträgt etwa 150.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Astra prallt gegen Lichtzeichenanlage

Kro­nach: Am Mon­tag­abend gegen 21:40 Uhr kam es im Bereich der B 173/ Ein­mün­dung Rodach­er Stra­ße zu einem Glät­teun­fall mit rund 3000,- Euro Gesamt­scha­den. Eine 19-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin befuhr mit ihrem Astra die Bun­des­stra­ße von Rup­pen in Rich­tung Kro­nach. An der Ein­mün­dung in die Rodach­er Stra­ße kam der Pkw auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit und Stra­ßen­glät­te ins Rut­schen und prall­te fron­tal gegen den Mast der Licht­zei­chen­an­la­ge. Die Fah­re­rin und deren Bei­fah­re­rin wur­den durch die sich öff­nen­den Air­bags leicht ver­letzt. Am Pkw ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Das Unfall­fahr­zeug wur­de durch einen Abschlepp­dienst ent­fernt. Gegen die Astra-Fah­re­rin lau­fen Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Körperverletzung.