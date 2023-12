Boni­fa­ti­us­werk unter­stützt „Tat.Ort.Nikolaus“ – Geschich­te des Hei­li­gen wird am 5. Dezem­ber 23 vor dem Stadt­teil-Büro Süd­west erlebbar

Bischof Niko­laus ist der Hei­li­ge, den fast jeder kennt. Das Boni­fa­ti­us­werk unter­stützt mit sei­ner Akti­on „Tat.Ort.Nikolaus: Gutes tun – kann jeder“ auch eine Initia­ti­ve im Erz­bis­tum Bam­berg, bei der Chri­sten ganz im Sin­ne des Hei­li­gen Niko­laus han­deln. Bun­des­weit gibt es in die­sem Jahr 76 Nikolaus-“Tat.Orte“. Der Akti­ons­zeit­raum läuft bis 10. Dezem­ber 2023.

Im Bam­ber­ger Stadt­teil Süd­west wird am 5. Dezem­ber 23 um 17 Uhr eine Akti­on auf dem Platz vor dem Stadt­teil-Büro orga­ni­siert. „Wir laden zu einem Abend des Bei­sam­men­seins ein. Wir wer­den den ech­ten Niko­laus begrü­ßen, der dann Geschen­ke an die Kin­der ver­teilt. Wir wol­len auch sei­ne Geschich­te erleb­bar machen“, erläu­tert Anja Mün­zel, eine der Orga­ni­sa­to­rin­nen der Akti­on. Mit­ar­bei­ten­de des Stad­teil-Büros wer­den dar­über hin­aus mit Ver­tre­tern des Bür­ger­ver­eins Süd­west sowie enga­gier­ten Men­schen aus dem Stadt­teil und der katho­li­schen Fili­al­ge­mein­de St. Urban Kin­der­punsch an die Gäste ausschenken.

„Das Enga­ge­ment der betei­lig­ten Grup­pen macht Mut und zeigt, dass der Bischof von Myra heu­te gefragt ist und eine wich­ti­ge Mes­sa­ge zu ver­kün­den hat. Sein barm­her­zi­ges und selbst­lo­ses Han­deln aus christ­li­chem Glau­ben kann auch heu­te als Call-to-Action für uns gel­ten“, erklärt Mon­si­gno­re Georg Austen, Gene­ral­se­kre­tär des Boni­fa­ti­us­wer­kes. Für jeden „Tat.Ort“ wur­den Scho­ko­ni­ko­läu­se für Pro­jek­te mit kari­ta­ti­vem und dia­ko­ni­schem Cha­rak­ter zur Ver­fü­gung gestellt. Zudem konn­te ein Sach­ko­sten­zu­schuss bean­tragt wer­den. In den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren sind so fast 200 Orte guter Taten entstanden.

Die „Tat.Ort.Nikolaus“-Aktion gehört zur bun­des­weit bekann­ten „Weih­nachts­mann­frei­en Zone“, die das Hilfs­werk mit Sitz in Pader­born vor mehr als zwan­zig Jah­ren ins Leben geru­fen hat, um dem hei­li­gen Niko­laus mit sei­nen Wer­ten wie Gerech­tig­keit und Hilfs­be­reit­schaft wie­der mehr gesell­schaft­li­che Aner­ken­nung zu ver­lei­hen. So ist der Hei­li­ge auch heu­te ein gutes Vor­bild. Pro­mi­nen­te Unter­stüt­zung erfährt die Akti­on unter ande­rem von Sän­ge­rin Mai­te Kel­ly, der lang­jäh­ri­gen Patin der „Weih­nachts­mann­frei­en Zone“, und von Udo Lin­den­berg, der für die­se Akti­on einen Niko­laus gezeich­net hat.