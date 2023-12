Am 30. Novem­ber um 17:36 Uhr eil­ten die Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Buben­reuth zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf die Staats­stra­ße 2244 zwi­schen Buben­reuth und Erlan­gen. Hier ereig­ne­te sich ein Auf­fahr­un­fall mit drei betei­lig­ten PKW. Bei dem Unfall wur­den zwei Per­so­nen ver­letzt – eine leicht bis mit­tel­schwer, die ande­re schwer.

Die Feu­er­wehr­leu­te über­nah­men umge­hend die Erst­ver­sor­gung der Ver­letz­ten, bis das Ret­tungs­dienst­per­so­nal ein­traf. Gleich­zei­tig wur­de die Unfall­stel­le abge­si­chert sowie der Brand­schutz sicher­ge­stellt. Nach dem die Poli­zei die Unfall­auf­nah­me abge­schlos­sen hat­te, konn­te mit den Fahr­bahn­rei­ni­gungs­maß­nah­men begon­nen wer­den. Zwei Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeu­ge und der MTW der Feu­er­wehr Buben­reuth waren im Ein­satz, unter­stützt von zwei Ret­tungs­wa­gen, zwei Not­arzt­fahr­zeu­gen und meh­re­ren Polizeistreifen.

Alle Fahr­zeu­ge muss­ten durch den Abschlepp­dienst von der Ein­satz­stel­le ent­fernt wer­den, wäh­rend die Ver­letz­ten in nahe­ge­le­ge­ne Kran­ken­häu­ser trans­por­tiert wur­den. Nach rund zwei Stun­den konn­te die Ein­satz­stel­le an die Poli­zei über­ge­ben wer­den. Die Feu­er­wehr Buben­reuth sen­det Gene­sungs­wün­sche an die Ver­letz­ten und bedankt sich bei allen Ein­satz­kräf­ten für ihre koor­di­nier­te Hilfe.