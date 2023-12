Die bil­den­de Künst­le­rin MARIA BRAU­NE ist der­zeit Sti­pen­dia­tin im Inter­na­tio­na­len Künst­ler­haus Vil­la Con­cor­dia. Am Don­ners­tag, den 7. Dezem­ber um 19 Uhr wird ihre Aus­stel­lung „What’s Left?“ eröff­net. Die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin, Kura­to­rin und Autorin Julia Katha­ri­na Thie­mann wird an dem Abend in das Werk der Künst­le­rin ein­füh­ren. Maria Brau­ne hat einen eige­nen Werk­stoff ent­wickelt, der aus ver­schie­de­nen, nach­wach­sen­den Roh­stof­fen besteht. Die­ser wird von ihr ein­ge­färbt, erhitzt, gegos­sen und über einen mehr­wö­chi­gen Zeit­raum geformt. Dabei ent­ste­hen Arbei­ten und Instal­la­tio­nen, wel­che Bezü­ge zu Wachs­tum, Sym­bio­se und Zer­fall her­stel­len und Brü­che, Ver­än­de­run­gen, aber auch sinn­li­che For­ma­tio­nen in den Raum wuchern las­sen. Die Aus­stel­lung ist bis zum 14. Janu­ar 2024 zu fol­gen­den Zei­ten geöff­net: Mo-Do 8–12 Uhr und 13–15 Uhr, Fr 8–13 Uhr, Sa/​So 11–16 Uhr. Am 24., 25. und 26. Dezem­ber ist die Aus­stel­lung geschlos­sen. Ein­tritt frei!