Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 5. Dezem­ber 2023, ab 16 Uhr, mit dem Stand der Arbei­ten an einem gesamt­städ­ti­schen Mobi­li­täts­kon­zept beschäf­ti­gen. Das hier­mit beauf­trag­te Fach­bü­ro Pla­ner­so­cie­tät aus Dort­mund wird in der Sit­zung über die Ergeb­nis­se der hier­zu durch­ge­führ­ten Grund­la­gen­er­mitt­lung berich­ten. So fand unter ande­rem eine reprä­sen­ta­ti­ve Haus­halts­be­fra­gung statt, an 50 Kno­ten­punk­ten im Stadt­ge­biet wur­den Ver­kehrs­zäh­lun­gen vor­ge­nom­men, eine Park­raum­er­he­bung erar­bei­tet, das Stra­ßen- und Rad­we­ge­netz befah­ren und im Bereich der Innen­stadt sowie der Ham­m­er­statt die Situa­ti­on des Fuß­gän­ger­ver­kehrs ana­ly­siert. Inzwi­schen ist die Bestands­auf­nah­me weit­ge­hend abge­schlos­sen. Ihre Ergeb­nis­se wur­den Mit­te Okto­ber der Öffent­lich­keit bei einem Mobi­li­täts­fo­rum, zu dem die Stadt ein­ge­la­den hat­te, prä­sen­tiert und diskutiert.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht der bau­li­che Zustand der Grund­schu­le Her­zog­hö­he. Hier­zu liegt ein Antrag der Stadt­rats­mit­glie­der Dr. Ste­fan Hutt­ner (FDP), Lui­sa Fun­ke-Bar­jak (FDP) und Ste­fan Schuh (Jun­ges Bay­reuth) vor. Er zielt dar­auf ab, ein exter­nes Bau­pla­nungs­bü­ro mit einer Bedarfs­ana­ly­se zu beauf­tra­gen. Außer­dem wird sich das Gre­mi­um mit dem geplan­ten Aus­bau der Dörn­hö­fer Stra­ße befas­sen. Der Stra­ßen­ab­schnitt zwi­schen den Stadt­tei­len Ober­preu­schwitz und Dörn­hof weist auf einer Län­ge von knapp 500 Metern erheb­li­che Män­gel auf.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.