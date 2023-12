Nach dem Feu­er in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in Selb am ver­gan­ge­nen Frei­tag dau­ern die Ermitt­lun­gen wegen Brand­stif­tung wei­ter an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof sucht nun nach Zeu­gen der Tat.

Bei dem Brand in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft am Frei­tag, 24. Novem­ber, gab es ins­ge­samt sie­ben Ver­letz­te. Das Gebäu­de wur­de durch das Feu­er unbe­wohn­bar. Eine Begut­ach­tung des Brand­ob­jek­tes durch Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof und des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­am­tes ergab Hin­wei­se auf vor­sätz­li­che Brand­stif­tung. Die Kri­mi­nal­be­am­ten füh­ren die Ermitt­lun­gen in alle Rich­tun­gen und rekon­stru­ie­ren nun den Tat­ab­lauf. Dafür bit­ten sie um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wer hat am Frei­tag, 24. Novem­ber, im Stadt­ge­biet Selb ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht, die im Zusam­men­hang mit der Tat ste­hen könn­ten? Hin­wei­se geben Sie bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 auf.