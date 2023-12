Die Erlan­gen Arca­den, der Treff­punkt in Erlan­gens Innen­stadt, haben sich für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher weih­nacht­lich und stim­mungs­voll geschmückt.

Seit dem 27. Novem­ber 2023 ver­brei­tet die Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on in den Erlan­gen Arca­den eine stim­mungs­vol­le und weih­nacht­li­che Atmo­sphä­re in der Vor­weih­nachts­zeit. Die Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on ist kom­plett mit LED-Tech­nik aus­ge­stat­tet. Damit die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ihre per­sön­li­chen Weih­nachts­ein­drücke foto­gra­fie­ren und tei­len kön­nen, beinhal­tet die Deko­ra­ti­on deko­ra­ti­ve Foto­spots. Im Erd­ge­schoss ist ein gro­ßer, wei­ßer Schlit­ten mit einem beleuch­te­ten Ren­tier auf­ge­stellt, im ersten Ober­ge­schoss war­tet ein beson­de­rer, weih­nacht­lich geschmück­ter Baum für die Fotosession.

Stim­mungs­vol­les Weihnachtsprogramm

Ein stim­mungs­vol­les Weih­nachts­pro­gramm lässt die Augen der gro­ßen und klei­nen Besu­cher beim Besuch in den Erlan­gen Arca­den leuch­ten. Die Wal­king San­tas und das Rol­ling Pia­no­wer­den mit vie­len belieb­ten Hits für vor­weih­nacht­li­che Stim­mung im Cen­ter sor­gen. Wal­king Acts in weih­nacht­li­chen Fan­ta­sie­ko­stü­men, die Eis­kö­ni­gin mit Eis­prin­zes­sin und Schnee­mann, der Weih­nachts­mann und Weih­nachts­en­gel sor­gen für

vor­weih­nacht­li­che Atmosphäre.

Unser Himm­li­scher Service

Für alle, die ihre Geschen­ke nicht selbst ver­packen möch­ten, steht im Unter­ge­schoss vor Nanu Nana der Geschen­ke­ein­pack­ser­vice bereit. Die flei­ßi­gen Ein­pack­hel­fer sind im Advent jeweils frei­tags und sams­tags von 12 – 19 Uhr und vom 18. – 23. Dezem­ber 2023 täg­lich zur glei­chen Zeit die Besu­che­rin­nen und Besu­cher da.

Gutes Tun und an ande­re den­ken in der Weihnachtszeit

Die Geschen­ke­baum­ak­ti­on der Katho­li­schen KHG und ESG Erlan­gen kam im ver­gan­ge­nen Jahr so gut an, dass die­se auch in 2023 einen festen Platz in den Erlan­gen Arca­den hat. Die Geschen­ke, die durch die Besu­che­rin­nen und Besu­cher über die Wunsch­zet­tel ein­ge­löst wer­den kön­nen, erhal­ten sozia­le Ein­rich­tun­gen in Erlangen.

Die Erlan­gen Arca­den – das Weih­nachts­cen­ter in der Innenstadt

Mit rund und 100 Shops unter einem Dach sowie einem viel­fäl­ti­gen Gastro­no­mie-Ange­bot bie­ten die Erlan­gen Arca­den den Besu­che­rin­nen und Besu­chern beson­de­re Vor­tei­le beim Weihnachtseinkauf.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auch unter www​.erlan​gen​-arca​den​.de. – Öff­nungs­zei­ten Shop­ping-Erlan­gen Arca­den: Mo-Sa 09:30–20:00 Uhr