Auch die Stadt Wai­schen­feld hat nach die­ses Jahr wie­der ein neu­es Christ­kind. Die Wahl fiel auf die elf­jäh­ri­ge Gym­na­sia­stin Tama­ra Gasz­kow­ski aus dem Haupt­ort Wai­schen­feld die am zwei­ten Advents­sonn­tag, 10. Dezem­ber, um 13 Uhr auf dem Stadt­parkett in der Innen­stadt den Weih­nachts­markt mit einer gan­zen Schar Engeln und himm­li­scher Gehil­fen eröff­nen wird.

Musi­ka­lisch umrahmt wird die Weih­nachts­markt­er­öff­nung von der A‑Capella Gesangs­grup­pe Bel­can­to Voca­le unter der Lei­tung von Adolf Hof­mann. Ab 15.30 Uhr fin­det ein klei­nes Advents­kon­zert in der Stadt­ka­pel­le statt. Mit­wir­ken­de sind die Män­ner­ge­sang­ver­ei­ne Brei­ten­le­s­au und Nan­ken­dorf sowie der Gesang­ver­ein Hoch­stahl. Das neue Wai­schen­fel­der Christ­kind Tama­ra Gasz­kow­ski besucht die fünf­te Klas­se des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt. Ihr gro­ßes Hob­by ist die Leicht­ath­le­tik beim TSV Eber­mann­stadt. Als letz­tes Jah­re ihre Freun­din Pau­la Steng­lein aus Brei­ten­le­s­au das Wai­schen­fel­der Christ­kind war, ist sie auf den Geschmack gekom­men, auch ein­mal Christ­kind des Wies­ent­städt­chens zu wer­den. Sie will damit Kin­dern und älte­ren Men­schen eine Freu­de machen.

An Hei­lig­abend wird das Christ­kind daher auch die Bewoh­ner des Senio­ren­hau­ses Cura Vivum besu­chen, ihren Pro­log vor­tra­gen und Geschen­ke ver­tei­len. Dies wird beson­ders ihren Opa Har­ry Gasz­kow­ski freu­en, der in dem Senio­ren­haus sei­nen Lebens­abend ver­bringt. Beim Weih­nachts­markt hat sie mit ihrer Engel­schar gleich drei Auf­trit­te. Ein­mal um 14 Uhr bei der Markt­er­öff­nung, dann um 17 Uhr zusam­men mit dem Niko­laus der Geschen­ke für die Kin­der mit­bringt und um 18 Uhr wenn das Auto des Ver­eins „Wir sind alle gleich“ ver­lost wird. Da ist das Christ­kind dann die Glücks­fee, die den glück­li­chen Gewin­ner zieht. Lose gibt es auch noch am Weih­nachts­markt bis zur Zie­hung um 18 Uhr. Mit Maria Her­zer, Anna Steng­lein, Leni und Han­na Bitt­ner und Fran­zis­ka Frost ste­hen dem Christ­kind gleich fünf Engel zur Sei­te. Christ­kind­hel­fer sind Emil Wolf und Toni Wohlfahrt.

Zahl­rei­che Stän­de bie­ten den Besu­chern Kuli­na­ri­sches und Hand­ge­mach­tes aller Art an. Wer das Christ­kind für sei­ne Ver­eins­weih­nachts­fei­er oder son­sti­ge Ver­an­stal­tun­gen im Stadt­ge­biet von Wai­schen­feld enga­gie­ren möch­te, kann sich an die Tou­rist-Info Wai­schen­feld im Rat­haus II wen­den. Tele­fon: 09202/960117 oder 09202/970827.