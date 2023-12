Kosten für Müll­be­sei­ti­gung stei­gen ab 1. Januar

Ab Janu­ar erhö­hen sich die Gebüh­ren für die Müll­ent­sor­gung. Das hat der Stadt­rat in sei­ner Sit­zung am Don­ners­tag mit einer Ände­rung der Gebüh­ren­sat­zung zur Abfall­wirt­schafts­sat­zung beschlos­sen. Die Kosten­stei­ge­rung hat, wie in ande­ren Städ­ten auch, meh­re­re Grün­de. Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth, gleich­zei­tig 1. Werk­lei­ter des Betriebs für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung, erklär­te in die­sem Zusam­men­hang, dass zum einen höhe­re Per­so­nal­ko­sten, aber auch ein all­ge­mei­ner Kosten­an­stieg bei der Abfall­ent­sor­gung und eine Erlös­min­de­rung auf Sei­ten der Papier­ver­wer­tung die Grün­de dafür sind. Ins­ge­samt erhö­hen sich die Kosten durch­schnitt­lich um 10 Prozent.

Die Abfall­be­sei­ti­gungs­ge­büh­ren sind kosten­decken­de Gebüh­ren, d.h. die Gebüh­ren dür­fen nur so hoch sein, dass die Aus­ga­ben gedeckt sind. Haus­hal­te mit einer 120-Liter-Rest­müll-Ton­ne müs­sen daher zum Bei­spiel ab Janu­ar etwas mehr als neun Pro­zent mehr zah­len (33,60 Euro, ohne Eigen­kom­po­stie­rungs­ab­schlag). Dar­in ent­hal­ten sind auch die Kosten für Papier- und Bio­ab­fäl­le. Die künf­ti­gen Gebüh­ren wur­den für einen Zwei­jah­res­zeit­raum (2024 bis 2025) kalkuliert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​aft.

Film „She said“ im E‑Werk-Kino

Im Rah­men des Ver­an­stal­tungs­pro­gramms zum Inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an Frau­en zeigt das E‑Werk-Kino den Film „She Said“. Vor­füh­run­gen fin­den am Don­ners­tag, 7. Dezem­ber, um 20:30 Uhr, am Sams­tag, 9. Dezem­ber, um 19:30 Uhr sowie am Sonn­tag, 10. Dezem­ber, um 18:00 Uhr statt.

Die ame­ri­ka­ni­sche Pro­duk­ti­on (2022) erzählt in Form eines span­nen­den Inve­sti­ga­tiv­films vom ris­kan­ten Weg zwei­er Jour­na­li­stin­nen, die 2017 mit ihren Nach­for­schun­gen und ihrem Zei­tungs­ar­ti­kel weit­rei­chen­den Macht­miss­brauch gegen­über Frau­en im US-ame­ri­ka­ni­schen Film­ge­schäft auf­deck­ten, der viel­fa­che Sexu­al­straf­tä­ter Har­vey Wein­stein wird ent­larvt und ins Gefäng­nis gebracht.

Fremd­spra­chi­ge Füh­run­gen im Kunstpalais

Das Kunst­pa­lais (Markt­platz 1) bie­tet im Dezem­ber und Janu­ar öffent­li­che Füh­run­gen auf Fran­zö­sisch, Eng­lisch, Ita­lie­nisch und Rus­sisch an. Auf­takt ist am Sonn­tag, 10. Dezem­ber, um 14:00 Uhr die fran­zö­si­sche Füh­rung. Egal ob Mut­ter­sprach­ler, Spra­chen­thu­si­ast oder Anfän­ger, in den öffent­li­chen Füh­run­gen durch die aktu­el­len Aus­stel­lun­gen „High Five. Die Samm­lung in Bewe­gung“ und „Ad Mino­li­ti. fables of abstrac­tion and fun­gi“, kann man neue und viel­fäl­ti­ge Ein­drücke gewin­nen und gleich­zei­tig in den Aus­tausch mit ande­ren Sprach­be­gei­ster­ten tre­ten. Natür­lich bie­tet das Kunst­pa­lais auch öffent­li­che Füh­run­gen auf Deutsch an (jeden Sonn­tag um 16 Uhr).

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infos im Inter­net unter www​.kunst​pa​lais​.de.

Advents­ka­len­der Sim­sons Onlinespaß

Das Kin­der­kul­tur­bü­ro der Stadt prä­sen­tiert auf sei­ner Inter­net­sei­te bis 24. Dezem­ber wie­der einen Advents­ka­len­der mit vie­len Ideen zum Sel­ber­ma­chen. Im Inter­net unter www​.kin​der​kul​tur​bue​ro​-erlan​gen​.de gelangt man auf den Onlinespaß und kann jeden Tag ein neu­es Tür­chen öff­nen. Dahin­ter ver­birgt sich etwas Neu­es: eine Geschich­te rund um das Weih­nachts­fest, eine Bastel­idee für Christ­baum­schmuck oder ein Rezept für lecke­re Plätzchen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.kin​der​kul​tur​bue​ro​-erlan​gen​.de.

Bür­ger­rei­se nach Shenzhen

Der Ver­ein zur För­de­rung der Part­ner­schaft Regi­on Nürn­berg-Shen­zhen e. V. (SNPV) ver­an­stal­tet im Mai 2024 eine Bür­ger­rei­se in die süd­chi­ne­si­sche Metro­po­le. Koope­ra­ti­ons­part­ner sind die Städ­te Erlan­gen und Nürn­berg. Vom 15. bis 26. Mai geht es aber auch nach Hong Kong, Xi’an, Huas­han und Peking. Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen gibt es beim Part­ner­schafts­ver­ein im Inter­net unter www​.snpv​.de.

Kunst im öffent­li­chen Raum neu ent­decken mit dem Erlan­ger KunstGuide

Der neue Kunst­Gui­de möch­te hel­fen, Kunst im öffent­li­chen Raum in Erlan­gen zu ent­decken, näher ken­nen­zu­ler­nen und Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zu ein­zel­nen Wer­ken sowie mehr über die Ideen der Künst­le­rin­nen und Künst­ler zu erfah­ren. Ab sofort ist die Web­site https://​kunst​gui​de​.erlan​gen​.de abrufbar.

Der Kunst­Gui­de ist Navi­ga­ti­ons­sy­stem und Nach­schla­ge­werk zugleich. Gut geeig­net für den Abruf über Smart­phones und Tablets ermög­licht er die Ent­deckung von Kunst bei Spa­zier­gän­gen in und um Erlan­gen. Sei­ne Such­funk­tio­nen bie­ten dar­über hin­aus die Opti­on, gezielt nach Lieb­lings­kunst­wer­ken oder bestimm­ten Künst­le­rin­nen und Künst­lern zu suchen.

Eine beson­de­re Gele­gen­heit, den Kunst­Gui­de näher ken­nen­zu­ler­nen, bie­tet die Aus­stel­lung „ERLAN­GEN und die KUNST“ im Stadt­mu­se­um (Mar­tin-Luther-Platz), die am Sonn­tag, 10. Dezem­ber 2023 eröff­net. Dort lädt eine inter­ak­ti­ve Sta­ti­on zum Aus­pro­bie­ren ein.

Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung an der Lärm­ak­ti­ons­pla­nung des Eisenbahn-Bundesamtes

Das Eisen­bahn-Bun­des­amt star­te­te Ende Novem­ber die zwei­te Pha­se der Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung im Rah­men der Lärm­ak­ti­ons­pla­nung. Bis 2. Janu­ar kön­nen sich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Bun­des­re­pu­blik an der Lärm­ak­ti­ons­pla­nung (Run­de 4) betei­li­gen. Hier­für hat das Eisen­bahn-Bun­des­amt die Betei­li­gungs­platt­form auf der Inter­net­sei­te www​.laer​m​ak​ti​ons​pla​nung​-schie​ne​.de freigeschaltet.

In der zwei­ten Pha­se der Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung haben die Men­schen die Mög­lich­keit, sich umfas­send zum Ent­wurf des Lärm­ak­ti­ons­plans (Run­de 4) sowie zum Ver­fah­ren der Lärm­ak­ti­ons­pla­nung und der Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung zu äußern.