Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Geld­bör­sen­dieb­stahl auf dem Cobur­ger Weihnachtsmarkt

COBURG. Den Dieb­stahl ihrer Geld­bör­se zeig­te am Sonn­tag­mor­gen eine 51-Jäh­ri­ge nach dem Besuch des Cobur­ger Weih­nachts­mark­tes bei der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on an.

Die Cobur­ge­rin war am Sams­tag­abend auf dem Cobur­ger Weih­nachts­markt unter­wegs. In die­sem Zeit­raum ent­wen­de­ten Unbe­kann­te die Geld­bör­se der Frau aus deren Hand­ta­sche. Neben 120 Euro Bar­geld befan­den sich der Per­so­nal­aus­weis sowie eine Scheck­kar­te in der Geld­bör­se. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Taschen­dieb­stahls. Zeu­gen, die am Sams­tag­abend am Cobur­ger Weih­nachts­markt ver­däch­ti­ge Per­so­nen wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei zu wenden.

Die Poli­zei Coburg rät, gera­de im dich­ten Gedrän­ge, Wert­ge­gen­stän­de eng am Kör­per zu tra­gen. Mit­ge­führ­te Taschen oder Ruck­säcke soll­ten immer ver­schlos­sen sein. Die­se Ver­hal­tens­wei­sen erschwert Taschen­die­ben den Zugriff auf ihre Wertsachen.

73-Jäh­ri­ger fährt unter Alkoholeinfluss

SESS­LACH, UNTER­ELL­DORF, LKR. COBURG. Zuviel Alko­hol intus hat­te am Sonn­tag­abend ein 73-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg, den Cobur­ger Poli­zi­sten im Seß­la­cher Stadt­teil Unter­ell­dorf um 21:00 Uhr mit sei­nem Fahr­zeug einer Kon­trol­le unterzogen.

Der Alko­mat zeig­te einen Wert von 0,7 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Den 73-Jär­hi­gen erwar­tet nun eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz und ein min­de­stens ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Ein­bre­cher stei­gen in land­wirt­schaft­li­chen Betrieb ein

ITZ­GRUND, LKR. COBURG. In einen land­wirt­schaft­li­chen Betrieb im Itz­grun­der Gemein­de­teil Loh­hof stie­gen Unbe­kann­te in der Nacht zum Sonn­tag ein und ent­wen­de­ten im Inne­ren Bar­geld im nied­ri­gen zwei­stel­li­gen Eurobereich.

Auf der Rück­sei­te eines Gebäu­des ver­schaff­ten sich die Unbe­kann­ten durch ein Fen­ster Zutritt zu einem Hüh­ner­stall. Auf die­sem Weg gelang­ten sie auch in die Büro­räu­me des Betrie­bes. Die­se wur­den durch­wühlt und aus einer Kas­se der drei­stel­li­ge Bar­geld­be­trag ent­wen­de­te. Eine ent­wen­de­te Geld­kas­set­te fan­den Cobur­ger Poli­zi­sten an der Auf­fahrt zur Bun­des­stra­ße B 4 bei Lahm. Die Beam­ten führ­ten vor Ort eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung durch und ermit­telt aktu­ell gegen Unbe­kannt wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf 1.500 Euro.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Geld­ku­rie­re gestoppt

A9 / BERG, LKR. HOF. Am Sams­tag fan­den Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof über 100.000 Euro Bar­geld bei zwei Durch­rei­sen­den. Sie beschlag­nahm­ten das Geld wegen des Ver­dachts der Geld­wä­sche. Jetzt ermit­telt die Kriminalpolizei.

Kurz vor Mit­ter­nacht geriet auf dem Gelän­de der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald-West ein BMW mit Ham­bur­ger Zulas­sung in das Visier der Poli­zi­sten. Sie über­prüf­ten den Miet­wa­gen sowie die bei­den Insas­sen im Alter von 41 und 27 Jah­ren. Dabei ent­deck­ten sie über 100.000 Euro Bar­geld in dem Gepäck der Män­ner. Da die bei­den syri­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen kei­nen Nach­weis über das Geld erbrin­gen konn­ten, bestand für die Beam­ten der Ver­dacht der Geld­wä­sche. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Hof beschlag­nahm­ten sie das Geld. Die Män­ner durf­ten ihren Weg fort­set­zen. Anschlie­ßend über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei mit Zen­tral­auf­ga­ben die Ermittlungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Bürogebäude

Mark­tro­dach – Im Tat­zeit­raum vom ver­gan­ge­nen Sams­tag, 15.30 Uhr bis Sonn­tag, 15.00 Uhr drang ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in ein Büro­ge­bäu­de in der Haupt­stra­ße in Unter­ro­dach ein. Da der Ver­such, die Ein­gangs­tür auf­zu­bre­chen offen­sicht­lich schei­te­re, schlug der Täter eine Fen­ster­schei­be ein und gelang­te so in den Kom­plex. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzten.

Nach Unfall geflüchtet

Küps – Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, gegen 22.50 Uhr fuhr sich ein bis dato unbe­kann­ter Fah­rer eines Renaults in einem Gar­ten­grund­stück im Lauscha­weg in Küps fest und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Nach­dem der Geschä­dig­te den Fah­rer zur Rede stel­len woll­te, fuhr die­ser ein­fach wei­ter, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den zu kümmern.