Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG för­dert mit einer gro­ßen Maß­nah­me den Kli­ma­schutz und hilft beim Auf­for­sten des Wal­des in der Regi­on mit 6.000 Forst­pflan­zen. Mit der Kli­ma-Initia­ti­ve „Mor­gen kann kom­men“ bün­deln und erwei­tern die Volks­ban­ken Raiff­ei­sen­ban­ken das viel­sei­ti­ge Umwelt­enga­ge­ment der rund 800 Genos­sen­schafts­ban­ken in Deutsch­land. Auch die VR Bank Bam­berg-Forch­heim nimmt sich der Ver­ant­wor­tung an, nach­hal­ti­ge Maß­nah­men gegen den Kli­ma­wan­del vor Ort zu för­dern und enga­giert sich im Rah­men der bun­des­wei­ten Initia­ti­ve für die Baum­pflanz­ak­ti­on „Wur­zeln“ in Bisch­berg, die von der Schutz­ge­mein­schaft Deut­scher Wald e. V. (SDW) LV Bay­ern umge­setzt wird.

„Auf dem Weg zu einer nach­hal­ti­ge­ren Zukunft zählt jeder Bei­trag. Mit dem Pro­jekt „Wur­zeln“ kom­men wir als Genos­sen­schafts­bank unse­rer gesell­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung nach und unter­stüt­zen aktiv die Kli­ma-Initia­ti­ve „Mor­gen kann kom­men“. „Damit set­zen wir auch dort ein Zei­chen für gemein­schaft­li­chen Kli­ma­schutz, wo wir als Bank ver­wur­zelt sind – in der Regi­on und nah an den Men­schen“, so Joa­chim Haus­ner, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bamberg-Forchheim.

Die gesam­te deut­sche Wald­flä­che ent­la­stet die Atmo­sphä­re jähr­lich um 62 Mil­lio­nen Ton­nen CO2. Rund 277.000 Hekt­ar davon sind jedoch bereits so geschä­digt, dass sie auf­ge­for­stet wer­den müs­sen. Ins­ge­samt sol­len bis 2024 über eine Mil­li­on neue Bäu­me in loka­len Baum­pflanz­ak­tio­nen wie in Bisch­berg gepflanzt wer­den. Gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment ist seit der Grün­dung der Volks­ban­ken Raiff­ei­sen­ban­ken vor über 180 Jah­ren fester Bestand­teil des Selbst­ver­ständ­nis­ses. Heu­te ist die genos­sen­schaft­li­che Idee mit ihrem Mot­to „Was einer allei­ne nicht schafft, das schaf­fen vie­le“ aktu­el­ler denn je. Kon­se­quen­ter­wei­se ist die­ses Mot­to auch im

Nach­hal­tig­keits­leit­bild der Genos­sen­schafts­ban­ken ver­an­kert. Die neue Kli­ma-Initia­ti­ve „Mor­gen kann kom­men“ macht das sicht­bar und inspi­riert jeden Ein­zel­nen, sich für Kli­ma­schutz stark zu machen, anzu­packen und mitzugestalten.

Ende 2023 soll bereits das näch­ste bun­des­wei­te Pro­jekt „Schul­wäl­der – Wir und der Wald“ gemein­sam mit der Stif­tung Zukunft Wald star­ten, das die Bil­dung rund um das The­ma Kli­ma­schutz in den Fokus stellt.