Schwa­ba­cher Ober­bür­ger­mei­ster Peter Reiß zum Rats­vor­sit­zen­den gewählt

Inno­va­ti­on, Trans­for­ma­ti­on, Nach­hal­tig­keit und ein neu­er Rats­vor­sit­zen­der – in der 43. Rats­sit­zung arbei­te­ten die Akteur:innen der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg wei­ter an der Zukunft. Oberbürgermeister:innen, Bürgermeister:innen und Landrät:innen wur­den beim Gast­ge­ber, der Fir­men­grup­pe Max Bögl, im ober­pfäl­zi­schen Sen­gen­thal am Frei­tag, 1. Dezem­ber zudem Zeu­ge von welt­weit bedeut­sa­mer Inno­va­ti­on aus der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.

Ein­stim­mig haben die Rats­mit­glie­der Peter Reiß zu ihrem neu­en Vor­sit­zen­den gewählt. Der Schwa­ba­cher Ober­bür­ger­mei­ster folgt tur­nus­ge­mäß auf Johann Kalb, Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg, der seit 2020 das Amt des Rats­vor­sit­zen­den inne­hat­te. Als Rats­vor­sit­zen­der ver­ant­wor­tet er die poli­ti­sche Steue­rung der Metro­pol­re­gi­on und ver­tritt die Regi­on in sei­ner drei­jäh­ri­gen Amts­zeit nach außen. In der Rats­sit­zung stan­den zudem Pro­jek­te zu Trans­for­ma­ti­on und Inno­va­ti­on in der Regi­on auf der Agen­da. Inno­va­ti­on haut­nah erleb­ten die Teil­neh­men­den bei der Pro­be­fahrt mit der Magnet­schwe­be­bahn TSB der Fir­men­grup­pe Max Bögl, an der zuletzt Ber­lin Inter­es­se gezeigt hat. In Chi­na wird die Bahn übri­gens schon im chi­ne­si­schen Cheng­du auf einer 3,5 Kilo­me­ter lan­gen Strecke gete­stet. Mit den welt­weit höch­sten und lei­stungs-fähig­sten Wind­kraft­an­la­gen, schwim­men­den Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen am Fir­men­haupt­sitz und sei­nem modu­la­ren Woh­nungs­bau­sy­stem (max­mo­dul) ist Max Bögl eine ech­te Innovationsschmiede.

Halb­zeit­bi­lanz im Pro­jekt transform_EMN

Posi­ti­ve Zwi­schen­bi­lanz zieht das Pro­jekt transform_​EMN, das rund 500 Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer in der Metro­pol­re­gi­on bei den Her­aus­for­de­run­gen der Trans­for­ma­ti­on unter­stützt. Zu den Pro­jekt­maß­nah­men gehö­ren gut 150 aktiv ein­ge­bun­de­ne Unter­neh­men und Stu­di­en, die Erkennt­nis­se über Bedürf­nis­se und Chan­cen für Unter­neh­men und Beschäf­tig­te lie­fern. So hat die IHK Nürn­berg für Mit­tel­fran­ken den Trans­for­ma­ti­ons­rei­fe­grad der Unter­neh­men vor Ort unter­sucht und das IMU Insti­tut die Beschäf­tig­ten­si­tua­ti­on in der regio­na­len Auto­zu­lie­fer­bran­che ana­ly­siert. Eine Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gne für Fach­kräf­te wird den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess ab 2024 in der Regi­on wei­ter vor­an­trei­ben. Am 10. April 2024 beleuch­tet der zwei­te gro­ße Bran­chen­treff „Zukunfts­werk­statt Auto­mo­ti­ve“ im Amber­ger Con­gress Cen­trum die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen und Ent­wick­lungs­chan­cen der Branche.

Eine Wan­der­aus­stel­lung, die am 7. März 2024 im Zukunfts­mu­se­um Nürn­berg eröff­net wird, und anschlie­ßend durch die Metro­pol­re­gi­on tourt, bringt Bürger:innen die Bedeu­tung der Trans­for­ma­ti­on und des Mobi­li­täts­wan­dels näher.

Erst­mals Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung vorgelegt

Metro­pol­re­gio­nen sind Impuls­ge­ber für gesell­schaft­li­chen und wirt­schaft­li­chen Wan­del. Ein Kern­the­ma ist dabei die Trans­for­ma­ti­on zu mehr Nach­hal­tig­keit. Dar­auf haben sich die Rats­mit­glie­der bereits im Juli 2021 mit der Nach­hal­tig­keits­char­ta ver­stän­digt und beschlos­sen, die 17 nach­hal­ti­gen Ent­wick­lungs­zie­le der Agen­da 2030 der Ver­ein­ten Natio­nen (engl. sus­tainable deve­lo­p­ment goals, kurz SDGs) in ihrem Tun zu berück­sich­ti­gen. Wie genau die ver­schie­de­nen Akti­vi­tä­ten der Metro­pol­re­gi­on auf die Ent­wick­lungs­zie­le ein­wir­ken, zeigt die neue Publi­ka­ti­on „Nach­hal­tig­keits­char­ta kon­kret. Agen­da 2030 in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg“, die in der Rats­sit­zung vor­ge­stellt wur­de: Die ver­schie­de­nen Fach­fo­ren und Pro­jek­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg tra­gen zu vie­len der 17 SDGs bei. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist dabei das SDG 17 – „Part­ner­schaf­ten zur Errei­chung der Zie­le“, zu dem die Metro­pol­re­gi­on mit ihren zahl­rei­chen Netz­wer­ken und Koope­ra­tio­nen sehr gut auf­ge­stellt ist.

Auch ist die Metro­pol­re­gi­on nach­hal­tig enga­giert und betei­ligt sich stark an den The­men­fel­dern der SDGs 11 – „Nach­hal­ti­ge Städ­te und Gemein­den“, 12 – „Ver­ant­wor­tungs­vol­le Kon­sum- und Pro­duk­ti­ons­mu­ster“ sowie 13 – „Maß­nah­men zum Klimaschutz“.

Neu­be­set­zung des Rats­vor­sit­zes der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg

„Ich bedan­ke mich herz­lich für das Ver­trau­en, aus Schwa­bach die Ent­wick­lung der Metro­pol­re­gi­on reprä­sen­tie­ren zu dür­fen“, kom­men­tiert der neu ernann­te Rats­vor­sit­zen­de Peter Reiß sei­ne Wahl. „Wäh­rend mei­ner Amts­zeit möch­te ich die bis­lang her­vor­ra­gen­de Arbeit zur Prä­gung der ein­ma­li­gen Iden­ti­tät der Metro­pol­re­gi­on fort­füh­ren – als Regi­on der wirt­schaft­li­chen Attrak­ti­vi­tät, in einem lebens­wer­ten Umfeld, in dem Nach­hal­tig­keit und Regio­na­li­tät groß­ge­schrie­ben wer­den. Ein kon­kre­ter Schwer­punkt wird dabei auch die Fort­füh­rung der Bun­des­för­de­rung des Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer-Trans­for­ma­ti­ons­pro­jekts transform_​EMN sein.“ Johann Kalb bedank­te sich für die aus­ge­zeich­ne­te Zusam­men­ar­beit, er bleibt wei­ter­hin als Stell­ver­tre­ter im Rats­vor­sitz aktiv. Dr. Flo­ri­an Janik, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Erlan­gen, und Tho­mas Thu­mann, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Neu­markt in der Ober­pfalz, schei­den aus dem Rats­vor­sitz aus. Pro­fes­sor Dr. Klaus L. Wüb­ben­horst, Wirt­schafts­vor­sit­zen­der der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, dank­te Johann Kalb für sein Enga­ge­ment als begei­ster­ter Für­spre­cher der Regi­on. Wäh­rend sei­ner Amts­zeit setz­te er sich maß­geb­lich für den Kli­ma­fonds, für die Bewer­bung der Regi­on als Welt­agrar­kul­tur­er­be und für den Metro­pol­rad­weg ein, der 16 Gebiets­kör­per­schaf­ten ver­bin­den soll. Auch die Posi­tio­nie­rung im Bereich Cle­an­tech mit dem Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit in Hall­stadt ist ihm ein wich­ti­ges Anlie­gen. Wesent­lich betei­ligt war er zudem am Akti­ons­plan Hei­mat für Regio­nal­pro­duk­te sowie im Pro­jekt transform_EMN.

Auch im Steue­rungs­kreis, also auf Arbeits­ebe­ne der Fach­fo­ren, wur­den neue Lei­tungs­po­si­tio­nen besetzt. Land­rat Ben Schwarz (Land­kreis Roth) wur­de als Poli­ti­scher Spre­cher des Forums Hei­mat und Frei­zeit beru­fen. Dr. Andrea Heil­mai­er, Wirt­schafts- und Wis­sen­schafts­re­fe­ren­tin der Stadt Nürn­berg, wird Geschäfts­füh­re­rin des Forums Wirt­schaft und Infra­struk­tur und Jür­gen Gietl, Mana­ging Part­ner bei Brand Trust, neu­er Fach­li­cher Spre­cher des Forums Mar­ke­ting. Ver­ab­schie­det wur­de Land­rat Mat­thi­as Dießl vom Land­kreis Fürth, der seit 2012 als Poli­ti­scher Spre­cher des Forums Hei­mat und Frei­zeit sehr aktiv war.

Er war maß­geb­li­cher Unter­stüt­zer der Pro­jek­te Ent­decker­pass und Hei­mat­lot­se, die den Tou­ris­mus in der Regi­on sowie die regio­na­le Iden­ti­tät stär­ken. Auch Tho­mas Thu­mann wur­de als Poli­ti­scher Spre­cher des Forums Kli­ma­schutz und Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung verabschiedet.

Bereits seit 2010, noch vor Bestehen des Forums, waren ihm Kli­ma­schutz und Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung wich­ti­ge Anlie­gen. Maß­geb­lich hat er auch das Fair­trade Enga­ge­ment der Regi­on vor­an­ge­trie­ben und die Arbeit der Ent­wick­lungs­agen­tur Fai­re Metro­pol­re­gi­on ermöglicht.