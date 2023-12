1.Viertel

Mit Mar­co Rahn, Moritz Ple­scher, Selim Fofa­na, Kri­sti­an Sjo­lund und Aaron Car­ver star­te­te der BBC in die Par­tie. Das Spiel begann vor 815 Zuschau­ern aus­ge­gli­chen, 7:7 stand es nach knapp drei Minu­ten. Bre­mer­ha­ven star­te­te dann einen klei­nen Lauf und führ­te mit 15:9. Aaron Car­ver brach­te die Bay­reu­ther wie­der auf zwei Punk­te ran (15:17). Die Gast­ge­ber erhöh­ten jedoch wie­der auf 23:17 und gin­gen schließ­lich mit einer 29:22-Führung in die erste Viertelpause.

2.Viertel

Bre­mer­ha­ven zog zu Beginn des zwei­ten Abschnitts auf elf Punk­te und damit erst­mals zwei­stel­lig davon (33:22). Nicho­las Horns­by setz­te gleich noch einen Drei­er zum 36:22 drauf. Es folg­te ein unsport­li­ches Foul für den Bay­reu­ther Kri­sti­an Sjo­lund. Nicho­las Horns­by erhöh­te durch zwei Frei­wurf­tref­fer auf 38:22. Die Gast­ge­ber bestimm­ten in die­ser Pha­se die Par­tie und zogen wei­ter auf 45:26 davon, der BBC zeig­te zu wenig Gegen­wehr. Esa Ahmad, der sich am mei­sten lei­stungs­mä­ßig auf­bäum­te, ver­kürz­te mit einem Drei­er auf 31:47. Bre­mer­ha­ven setz­te jedoch nach, nach knapp 16 Minu­ten stand es 52:31, der Vor­sprung war auf 21 Punk­te ange­wach­sen. Mari­os Gio­tis und Moritz Ple­scher mit zwei ver­senk­ten Frei­wür­fen brach­ten Bay­reuth dann wie­der etwas auf 38:52 her­an. Am Ende der aus Bay­reu­ther Sicht ent­täu­schen­den ersten Halb­zeit stand es 61:44 für Bremerhaven.

3.Viertel

Bay­reuth star­te­te in den drit­ten Abschnitt mit sie­ben Punk­ten in Serie, der Vor­sprung der Gast­ge­ber war auf zehn Zäh­ler geschrumpft (51:61). Shane Gat­ling brach­te den BBC wei­ter auf 55:64 her­an, dann traf Moritz Ple­scher einen Drei­er zum 58:64 – Bay­reuth war end­lich im Spiel. Esa Ahmad ver­kürz­te auf 63:67, im Gegen­zug erhöh­ten die Gast­ge­ber durch einen Drei­er von Matthew Frier­son wie­der auf 70:63. Shane Gat­ling traf dann einen Drei­er zum 66:70. Bre­mer­ha­ven erhöh­te aber wie­der auf 74:66. Um einen Fast­break zu unter­bin­den, fing sich Esa Ahmad 28 Sekun­den vor Vier­tel­en­de noch ein unsport­li­ches Foul ein. Nach 30 Minu­ten stand es schließ­lich 76:72 für Bremerhaven.

4.Viertel

Len­ny Liedt­ke ver­kürz­te mit einem Drei­er in der Anfangs­pha­se des Schluss­vier­tels auf 75:78, dann traf Selim Fofa­na zwei Frei­wür­fe zum 77:78. Die Eis­bä­ren schlu­gen jedoch zurück und zogen wie­der etwas auf 85:77 davon. Aaron Car­ver ant­wor­te­te mit einem Dunk zum 79:85. Bay­reuth fehl­te jetzt aber das Wurf­glück und so zog Bre­mer­ha­ven wie­der auf zehn Punk­te davon (89:79). Shane Gat­ling ant­wor­te­te mit drei Frei­wurf­tref­fern zum 82:89. Erneut Shane Gat­ling ver­kürz­te mit einem Drei­er auf 85:89, Bre­mer­ha­ven ver­schaff­te sich dann aber wie­der Luft und zog ein­ein­halb Minu­ten vor dem Ende wie­der auf 96:85 davon. Die Vor­ent­schei­dung war damit gefal­len. Bre­mer­ha­ven hol­te letzt­lich mit 100:87 den drit­ten Sai­son­sieg, Bay­reuth hat nach zehn Sai­son­spie­len nun eine aus­ge­gli­che­ne Bilanz von jeweils fünf Sie­gen und Niederlagen.

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer beim BBC war Esa Ahmad mit 21 Punk­ten. Er griff außer­dem elf Rebounds ab und sicher­te sich damit ein Dou­ble-Dou­ble. Das Glei­che schaff­te Aaron Car­ver mit 13 Rebounds und elf Punk­ten. Shane Gat­ling war mit 17 Zäh­lern zweit­be­ster Wer­fer. Bei Bre­mer­ha­ven waren Frank­lin Giles und Hil­mar Hen­nings­son mit jeweils 17 Punk­ten Tops­corer. Die mei­sten Rebounds griff Nicho­las Horns­by ab (11).

Sta­ti­stik