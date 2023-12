Anne Haug wur­de bei der „Sailfi­sh-Night of the Year“ am 2. Dezem­ber 2023 in Lan­gen bei Frank­furt „Tri­ath­le­tin des Jah­res 2023“. Sie wur­de mit dem begehr­ten Tri­ath­lon-Award nach den Jah­ren 2012, 2013, 2019 und 2020 nun zum fünf­ten Mal ausgezeichnet.

Die tri­ath­lon-Awards sind seit vie­len Jah­ren eine feste Insti­tu­ti­on im Tri­ath­lon­sport. Ein­mal im Jahr stimmt die Tri­ath­lon-Com­mu­ni­ty über die Besten des Jah­res ab. Die Zeit­schrif­ten tri­ath­lon und tri​-mag​.de rufen zur Wahl auf, inner­halb einer Woche gin­gen Anfang Novem­ber die Stim­men von 9.000 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern im Online-Voting ein – eine Stei­ge­rung von 50 Pro­zent gegen­über dem Vorjahr.

Über die Hälf­te der Stim­men für Anne Haug

Beein­drucken­de 51,4 und somit mehr als jede zwei­te Stim­me gin­gen an die Bay­reu­ther Top-Tri­ath­le­tin, die eines ihrer besten Sport­jah­re absol­vier­te. Bereits im Janu­ar die­ses Jahr wur­de Sie mit dem Glo­bal Tri­ath­lon Award „Num­mer 1 Welt­rang­li­ste 2022“ aus­ge­zeich­net. Auch am Jah­res­en­de ist Anne Haug erneut die Num­mer 1 der Welt­rang­li­ste 2023. Die Fans wür­dig­ten hier eine beein­drucken­de Sai­son. Beim IRON­MAN Hawaii konn­te die Ath­le­tin mit dem Vize­welt­mei­ster­ti­tel den Medail­len­satz nach dem Sieg 2019 und Bron­ze in den Jah­ren 2018, 2021 und 2022 ver­voll­stän­di­gen. Zum Sai­son­start fei­er­te sie Sie­ge beim Club La San­ta Iron­man 70.3 Lan­za­ro­te sowie der Chall­enge Mon­gan Cran Cana­ria, gefolgt von einem der wohl größ­ten Sie­ge in der Kar­rie­re bei den PTO Euro­pean Open in Ibi­za. In dem frän­ki­schen Heim­ren­nen der Chall­enge Roth wur­de sie nach zwei Sie­gen zuvor Zwei­te. Vor dem Sai­son­high­light ver­hin­der­te nur eine Tech­nik­pan­ne den Sieg bei den PTO Asi­an Open Singapore.

Anne Haug wel­cher via Online-Live­schal­tung aus Lan­za­ro­te in die Stadt­hal­le Lan­ge den tri­ath­lon-award über­reicht wur­de zeig­te sich sehr glück­lich: „Die Aus­zeich­nung zur Tri­ath­le­tin des Jah­res ist für mich das i‑Tüpfelchen auf einer wirk­lich guten Sai­son und erfüllt mich mit gro­ßem Stolz. Sie ist Aner­ken­nung und Ansporn zu gleich, 2024 noch mal zu ver­su­chen eine Schip­pe drauf zu legen. Obwohl Tri­ath­lon eine Indi­vi­du­al­sport­art ist, wäre es ohne mein Team und mei­ne treu­en Spon­so­ren unmög­lich gewe­sen. Dank deren Hil­fe ich mich 100% men­tal und phy­sisch fit und gesund auf mei­nen Sport kon­zen­trie­ren kann.“

Die kon­kre­te Pla­nung bezüg­lich der Sai­son 2024 ist laut Mana­ger Frank Übel­hack noch offen.

Awards Anne Haug:

Glo­bal Tri­ath­lon Award „Num­mer 1 Welt­rang­li­ste 2022“ 2023

tri­ath­lon-Awards Tri­ath­le­tin des Jah­res Anne Haug: 2012, 2013, 2019, 2020, 2023

Baye­ri­scher Ver­dienst­or­den 2022

Tri­ti­me Tri­ath­le­tin des Jah­res Mit­tel- und Lang­di­stanz des Jah­res 2022

Stadt Bay­reuth Sport­ler des Jahr­zehnts 2021

Baye­ri­scher Sport­preis „Sport­mo­men­te für die Ewig­keit“ 2020

Gol­de­ner Ehren­ring der Stadt Bay­reuth 2020

2. Platz Sport­le­rin des Jah­res Baden-Baden 2019

Sport­le­rin des Jah­res der Stadt Bay­reuth 2012, 2019

Sport­le­rin des Jah­res Erlan­gen 2009, 2011, 2012 sowie Auf­nah­me in die Sport Hall of Fame 2014

Frank Übel­hack