Fol­gen in Bay­ern schon heu­te sichtbar

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern ist ent­setzt über sich abzeich­nen­de 80 Kli­nik-Insol­ven­zen im Jahr 2024. 1

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand im Ruhe­stand: „Wir reden hier nicht nur über dro­hen­de Insol­ven­zen – wir haben es mit einem groß­flä­chi­gen Zusam­men­bruch der deut­schen und baye­ri­schen Kran­ken­haus­land­schaft zu tun. Die feh­len­de wohn­ort­na­he kli­ni­sche Not­fall­ver­sor­gung, ins­be­son­de­re in länd­li­chen Regio­nen, nimmt dra­ma­ti­sche Aus­ma­ße an.“

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern for­dert für jeden Bür­ger in Bay­ern ein All­ge­mein­kran­ken­haus, das bin­nen 30 Fahr­zeit­mi­nu­ten erreich­bar ist. Für kli­ni­sche Not­fäl­le müss­te eine sol­ches Kran­ken­haus, ange­lehnt an bun­des­ein­heit­li­chen Stan­dards, den Sicher­stel­lungs­zu­schlä­gen, min­de­stens aus fol­gen­den Fach­ab­tei­lun­gen bestehen: Inne­re Medi­zin, Chir­ur­gie, Gynäkologie/​Geburtshilfe, Inten­siv­me­di­zin und Basisnotfallversorgung.

Klaus Emme­rich wei­ter: „Die­se Stand­rads wer­den in Bay­ern nach­weis­lich in 127 Post­leit­zah­len nicht mehr ein­ge­hal­ten. Dies hat die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern am GKV-Kli­nik­si­mu­la­tor ermit­telt. Auf­grund dro­hen­der Insol­ven­zen zeich­nen sich wei­te­re mas­si­ve Ein­schrän­kun­gen bei baye­ri­schen kli­ni­schen Lei­stungs­an­ge­bot ab.“ 2

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern hat hier­zu eine Liste bedroh­ter baye­ri­scher Kran­ken­häu­ser erstellt, die im Jahr 2023 ihren Sta­tus als voll­wer­ti­ges All­ge­mein­kran­ken­haus ein­schließ­lich Not­fall­ver­sor­gung ver­lie­ren wer­den oder bereits ver­lo­ren haben. Sie kann im Inter­net jeder­zeit recher­chiert wer­den: 3

Allein im Jahr 2023 ver­lie­ren fol­gen­de Kran­ken­häu­ser ihren Sta­tus als All­ge­mein­kran­ken­häu­ser mit der Fol­ge ver­län­ger­ter Anfahr­zei­ten und grö­ße­rer Behandlungsrisiken:

durch Schlie­ßung: Frei­las­sing, Selb, Neuendettelsau durch Ver­lust der Not­fall­ver­sor­gung, Schon­gau, Burg­hau­sen, Land­au, Berch­tes­ga­den, Lindenberg durch Umwand­lung in eine Fach­kli­nik: Berchtesgaden durch Ver­lust der Geburts­hil­fe: Rothen­burg ob der Tau­ber, Schongau.

Der Ver­lust des Min­dest­stan­dards All­ge­mein­kran­ken­haus droht ab 2024 akut den Kran­ken­häu­sern in Schon­gau, Weg­scheid, Kem­nath und Tirschenreuth.

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern hat­te sich des­halb an den baye­ri­schen Gesund­heits­aus­schuss und die baye­ri­sche Gesund­heits­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach gewandt und die­se zu einem Ret­tungs­pro­gramm bedarfs­not­wen­di­ger baye­ri­scher Kran­ken­häu­ser auf­ge­for­dert. 4

Wir begrü­ßen aus­drück­lich die Initia­ti­ven der Bun­des­län­der, ins­be­son­de­re auch des baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums, Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bachs Kran­ken­haus­re­form zu stop­pen und für eine aus­kömm­li­che Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rung einzutreten.

Wir for­dern das baye­ri­sche Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um aber ergän­zend auf, sich aktiv in alle bedräng­ten Gesund­heits­stand­or­te, die wir ermit­telt haben, ein­zu­schal­ten und Maß­nah­men zu deren Erhalt zu ergreifen.

Klaus Emme­rich, Himmelkron

