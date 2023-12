An einem küh­len Sams­tag­mor­gen tra­fen sich die Gar­ten­grup­pe des Gärt­ner- und Häcker­mu­se­ums und vie­le hel­fen­de Ver­eins­mit­glie­der im Frei­licht­be­reich des klei­nen Muse­ums in der Gärt­ner­stadt, um den Gar­ten auf den bevor­ste­hen­den Win­ter vor­zu­be­rei­ten. Es wur­de geern­tet, gegra­ben und gefräst, der Gar­ten also „abge­räumt“, dda­mit er die kal­te Jah­res­zeit opti­mal über­steht. Mit die­ser letz­ten Gar­ten­ak­ti­on befin­det sich das Muse­um nun offi­zi­ell in sei­ner ver­dien­ten Win­ter­pau­se und kann auf ein erfolg­rei­ches Jahr zurückblicken.

Über 12.500 Gäste durf­te das Muse­um 2023 emp­fan­gen. Ange­sichts der Grö­ße des Muse­ums und der Tat­sa­che, dass das Muse­um nicht das gan­ze Jahr über geöff­net ist, ist dies ein her­vor­ra­gen­des Ergeb­nis. „Wir freu­en uns sehr über die kon­ti­nu­ier­lich stei­gen­den Besuchs­zah­len, gera­de nach den Ein­brü­chen durch die Pan­de­mie. Unser beson­de­rer Dank gilt dem Muse­ums­dienst, der mit sei­ner stets freund­li­chen und hilfs­be­rei­ten Art den Gästen ein so herz­li­ches Besuchs­er­leb­nis bie­tet“, so Andre­as Dechant, Vor­sit­zen­der des Ver­eins Gärt­ner- und Häckermuseum.

Advents­got­tes­dienst am 6. Dezem­ber in reno­vier­ter Kapelle

Der Ver­ein kann in die­sem Jahr aber auch wei­te­re Erfol­ge ver­bu­chen, denn neben dem gelun­ge­nen Muse­ums­be­trieb konn­ten auch die fünf Außen­bän­ke im Frei­licht­be­reich wie­der­her­ge­stellt wer­den. Dies wur­de durch einen Zuschuss der Kul­tur­för­de­rung der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg ermög­licht. Mit der Rück­kehr der Fas­sa­den­fi­gur des Hei­li­gen Seba­sti­ans konn­ten die drin­gend not­wen­di­gen Sanie­run­gen an der durch den Ver­ein betreu­ten Seba­stia­nika­pel­le erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den. „Die Umset­zung der erfor­der­li­chen Maß­nah­men waren mit Hil­fe der Stadt Bam­berg mög­lich, und wir dan­ken beson­ders der Käm­me­rei für ihre Unter­stüt­zung“, so Andre­as Dechant. Der Advents­got­tes­dienst, der jähr­lich das Ver­eins­jahr abschließt, kann am 6. Dezem­ber 2023 um 19 Uhr in der reno­vier­ten Kapel­le statt­fin­den. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, dar­an teil­zu­neh­men. Ab dem 19. April 2024 wird das Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um sein gro­ßes Holz­tor wie­der für sei­ne Gäste öff­nen und in eine neue Sai­son starten.