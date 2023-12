Die CSU-Frak­ti­on im baye­ri­schen Land­tag hat Mar­tin Mit­tag am 29.11.2023 ein­stim­mig im Rah­men ihrer Frak­ti­ons­sit­zung in den Frak­ti­ons­vor­stand berufen.

Dadurch gestal­tet und ent­wickelt Mit­tag nun an der Sei­te des neu­en Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Klaus Holet­schek die Arbeit der Land­tags-CSU ent­schei­dend mit. Mit­tag wird zukünf­tig die Rol­le als Bei­sit­zer übernehmen.

Eben­falls ein­stim­mig konn­te Mit­tag in den Medi­en­rat gewählt wer­den. Der Medi­en­rat ist ein zusam­men­ge­setz­tes Gre­mi­um bestehend aus 50 Ver­tre­tern gesell­schaft­lich rele­van­ter Grup­pen. Der Medi­en­rat geneh­migt unter ande­rem Rund­funk­an­ge­bo­te, ent­schei­det über den Wirt­schafts­plan und Fördergelder.