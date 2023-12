Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Tät­li­cher Angriff auf Polizeibeamte

Ein stark alko­ho­li­sier­ter Mann hat am frü­hen Sonn­tag­mor­gen eine Poli­zei­be­am­tin ange­grif­fen und erheb­lich Wider­stand geleistet.

Auf­grund einer Mit­tei­lung über eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung wur­den Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in die Casi­mirst­ra­ße beor­dert. Als die Beam­ten kurz dar­auf vor Ort ein­tra­fen, muss­ten sie zwei jun­ge Män­ner fest­stel­len, die am Boden lagen und auf­ein­an­der ein­schlu­gen. Die Beam­ten trenn­ten die bei­den Kon­tra­hen­ten unver­züg­lich. Ein 32-jähi­ger Röden­ta­ler ver­such­te sich hier­bei sofort zu ent­fer­nen und wur­de des­halb von einer Beam­tin fest­ge­hal­ten. Dar­auf­hin ver­setz­te der Mann der Poli­zi­sten einen kräf­ti­gen Stoß und woll­te ihr mit der Faust ins Gesicht schla­gen. Er muss­te zu Boden gebracht und gefes­selt wer­den. Hier­bei lei­stet der hoch aggres­si­ve Mann wei­ter­hin erheb­li­chen Wider­stand. Den Rest der Nacht ver­brach­te er in einer Aus­nüch­te­rungs­zel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg. Die betei­li­gen Poli­zei­be­am­ten blie­ben unver­letzt. Der wei­te­re Betei­lig­te der Aus­gangs­si­tua­ti­on erlitt eine Ver­let­zung an sei­ner Hand. Der 32-Jäh­ri­ge hat sich u.a. wegen Kör­per­ver­let­zung und tät­li­chen Angriff auf Voll­streckungs­be­am­te zu verantworten.

Rot­licht missachtet

Am Sams­tag, gegen 21:40 Uhr, über­sah ein 53-jäh­ri­ger Ebers­dor­fer das Rot­licht der Licht­zei­chen­an­la­ge an der „Ang­er­kreu­zung“ und kol­li­dier­te des­halb mit dem Pkw einer ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­me­rin. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 30.000,- Euro. Außer­dem wur­den ein Ver­tei­ler­ka­sten im Wert von 1.000,- Euro beschä­digt. Die Betei­lig­ten blie­ben unverletzt.

Ohne Fahr­erlaub­nis gefahren

Bad Rodach. Am Sams­tag­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Held­bur­ger­stra­ße einen Pkw der Mar­ke Audi. Hier­bei muss­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass der 25-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer kei­ne Fahr­erlaub­nis besitzt. Die Beam­ten unter­bun­den die Wei­ter­fahrt. Den jun­gen Mann erwar­tet eine Anzei­ge wegen des Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Von Fahr­bahn abgekommen

Fisch­bach (Stadt­teil Kro­nach): In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag fuhr ein 18-jäh­ri­ger Fah­rer eines Ford Focus von Wüst­buch in Rich­tung Fisch­bach. Auf­grund win­ter­glat­ter Fahr­bahn kam er dabei nach links von der Fahr­bahn ab, über­fuhr einen Leit­pfo­sten und stieß gegen einen Baum. Der Fah­rer blieb bei dem Unfall unver­letzt, jedoch ent­stand ein Sach­scha­den von geschätzt über 10.000,- €.

Grund­stücks­mau­er ange­fah­ren und weggefahren

Mit­witz (Lkrs. Kro­nach) – Am Sams­tag zwi­schen 16:00 Uhr und 18:35 Uhr stieß ein Unbe­kann­ter mit sei­nem Fahr­zeug in Mit­witz, Frei­herr-von-Würtzburg-Stra­ße, gegen eine Grund­stücks­mau­er und beschä­dig­te die­se. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher, ohne den Unfall pflicht­ge­mäß beim Geschä­dig­ten oder der Poli­zei zu mel­den. Es ent­stand ein Scha­den an der Mau­er von etwa 3.000,- €.

Zeu­gen, wel­che den Vor­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der 09261/503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Heim­fahrt endet an Baum

Mark­tro­dach (Lkrs. Kro­nach) – Am frü­hen Sams­tag­abend fuhr ein 63-jäh­ri­ger mit sei­nem Gelän­de­wa­gen auf einer abschüs­si­gen, nicht asphal­tier­ten und schnee­be­deck­ten Stra­ße in Rich­tung Sei­bels­dorf. In einer Links­kur­ve kam er nach rechts von der Fahr­bahn ab und stieß fron­tal gegen einen Baum. Das Fahr­zeug droh­te jedoch noch wei­ter den Steil­hang hin­ab­zu­stür­zen. Der Fah­rer woll­te sich über die Bei­fah­rer­tü­re aus dem Auto befrei­en und stürz­te dabei am Steil­hang etwa 5 Meter in die Tie­fe. Der Auto­fah­rer kam mit schwe­ren Ver­let­zun­gen und star­ker Unter­küh­lung ins Kli­ni­kum Kro­nach. Einem auf­merk­sa­men Erst­hel­fer ist es zu ver­dan­ken, dass es auf­grund der Käl­te nicht zu Schlim­me­ren gekom­men ist.

Eine genaue Unfall­ur­sa­che ist der­zeit noch nicht klar und wird noch ermittelt.

Gegen Later­nen­mast gefahren

Kro­nach (Stadt) – Am Sonn­tag um 05:00 Uhr fuhr ein 19-jäh­ri­ger mit sei­nem PKW auf dem Park­platz eines ört­li­chen Super­mark­tes und stieß dabei allein­be­tei­ligt gegen einen Later­nen­mast. Am Auto ent­stand ein mas­si­ver Front­scha­den und es war nicht mehr fahrbereit.

Gepark­tes Auto ange­fah­ren und geflüchtet

Mit­witz (Lkrs. Kro­nach) – Am Sams­tag um 16:20 Uhr stieß ein PKW-Fah­rer auf dem Mit­wit­zer Kirch­platz beim Aus­par­ken mit sei­ner Front gegen ein davor abge­stell­tes Auto und ver­ur­sach­te einen Scha­den von geschätzt 4.000,- €. Unfall­ver­ur­sa­cher und sei­ne Bei­fah­re­rin ent­fern­ten sich anschlie­ßend von der Unfallört­lich­keit, ohne den Scha­den zu mel­den. Ein Zeu­ge konn­te den Unfall beob­ach­ten und die Ermitt­lun­gen zum Unfall­flüch­ti­gen laufen.

Fun­ken­flug ver­ur­sacht Feuerwehreinsatz

Kro­nach (Stadt) – In einem Kro­na­cher Orts­teil kam es ver­mut­lich beim Anschü­ren des Kachel­ofens zu Fun­ken­flug. Hier­durch wur­de trocke­nes Anzünd­holz ange­ko­kelt und es kam zu einer Rauch­ent­wick­lung. Offe­nes Feu­er ent­stand nicht und es kam zu kei­nem Sach­scha­den. Die Bewoh­ne­rin blieb dabei unver­letzt. Durch die ver­stän­dig­te Feu­er­wehr wur­de die Woh­nung gelüftet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ein biss­chen zu viel Alkohol

Main­leus, Lkr. Kulm­bach. Die Kulm­ba­cher Poli­zei hat am Sams­tag­vor­mit­tag einen Mann mit etwas zu viel Alko­hol am Steu­er erwischt.

Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le auf der B289 zeig­te der Alko­hol­test für einen 50jährigen VW-Fah­rer aus dem Lich­ten­fel­ser Land­kreis kein erfreu­li­ches Ergeb­nis. Knapp 0,6 Pro­mil­le erschien am Dis­play des Alko­hol­mess­ge­rä­tes. Auf den Mann war­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren mit 500 Euro Stra­fe und einem Monat Fahrverbot.

Ver­kaufs­stand zerlegt

Kulm­bach. Von Frei­tag auf Sams­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter einen Ver­kaufs­stand in der Waaggasse.

Anläss­lich des Advents­mark­tes hat­te ein Ver­käu­fer sei­nen Stand in der Waag­gas­se bereits am Frei­tag auf­ge­baut, um am Sams­tag mit dem vor­weih­nacht­li­chen Geschäft zu begin­nen. Der Ver­kaufs­be­ginn ver­zö­ger­te sich aller­dings, da ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Stand mut­wil­lig beschä­digt hat­te. Allen vor­an fiel die Zelt­pla­ne des Markt­stan­des dem ran­da­lie­ren­den Täter zum Opfer. Die­ser riss die Pla­ne aus den Auf­hän­gun­gen und beschä­dig­te die Reiß­ver­schlüs­se. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich unter der Ruf­num­mer 09221/6090 mit der Poli­zei in Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.

„Alko­hol­sün­der“ aus dem Ver­kehr gezogen

Kulm­bach. Ein wei­te­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer unter Alko­hol­ein­fluss ging der Kulm­ba­cher Poli­zei in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ins Netz.

Kurz nach Mit­ter­nacht kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach einen 40jährigen Auto­fah­rer in der Wil­helm-Meuß­dörf­fer-Stra­ße in Kulm­bach. Schon bei der ersten Kon­takt­auf­nah­me mit dem Fahr­zeug­len­ker fie­len den Beam­ten die alko­hol­be­ding­ten Aus­fall­erschei­nun­gen, wie ver­wa­sche­ne Spra­che und extre­me Alko­hol­ge­ruch, auf. Der Alko­test an der Kon­troll­stel­le erbrach­te einen Wert von rund 1,3 Pro­mil­le. Aus die­sem Grund unter­sag­ten die Ord­nungs­hü­ter dem Mann die Wei­ter­fahrt. Zudem muss­te er sei­nen Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abge­ben. Letzt­lich muss­te der „Alko­hol­sün­der“ noch eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Kulm­bach über sich erge­hen las­sen. Nun droht ihm ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.