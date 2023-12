Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Sams­tag, gegen 15:00 Uhr, fie­len ein 34-Jäh­ri­ger und ein 22-Jäh­ri­ger in einer Dro­ge­rie in der Bam­ber­ger Innen­stadt auf. Der Älte­re von Bei­den hat­te hier drei hoch­wer­ti­ge Par­füms in sei­ne Jacken­ta­sche gesteckt und ver­lies den Laden ohne die Ware zu bezah­len. Beim Ver­las­sen des Ladens schlug schließ­lich die Dieb­stahls­si­che­rung an. Die bei­den Män­ner konn­ten durch die Bam­ber­ger Poli­zei am ZOB fest­ge­stellt und kon­trol­liert wer­den. Hier­bei wur­den bei dem 22-Jäh­ri­gen eben­falls Die­bes­gut auf­ge­fun­den, was ande­ren Läden zuge­ord­net wer­den konn­te. Der Jün­ge­re durf­te nach Her­aus­ga­be des Die­bes­guts wie­der gehen und erhält eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls. Der Älte­re wird auf­grund des hohen Ent­wen­dungs­scha­dens der Par­füms direkt einem Rich­ter vorgeführt.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am 02.12. zwi­schen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr befand sich die 22-jäh­ri­ge Geschä­dig­te zusam­men in der Sand­stra­ße. Hier­bei lief ein ihr unbe­kann­ter Mann hin­ter ihr vor­bei und schlug ihr dabei ca. zwei oder drei Mal aufs Gesäß. Dabei lach­te der Unbe­kann­te. Da sich die Dame den Vor­fall nicht gefal­len las­sen woll­te, such­te sie den Täter noch­mals in einer Bar in der Sand­stra­ße und stell­te ihn zur Rede. Der Mann wur­de dar­auf­hin aggres­siv und unge­hal­ten. Die jun­ge Frau sol­le sich nicht so anstel­len. Er ver­lies schließ­lich die Ört­lich­keit vor dem Ein­tref­fen der Poli­zei und konn­te trotz unmit­tel­bar ein­ge­lei­te­ter Fahn­dungs­maß­nah­men nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Bam­berg-Stadt zu melden.

BAM­BERG. Am Sams­tag, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 41-Jäh­ri­ger in einer Bar in der Sand­stra­ße. Hier­bei sprach er dem Alko­hol zu sehr zu und belä­stig­te auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung ande­re Gäste. Auf­grund sei­nes unge­bühr­li­chen Ver­hal­tens wur­de der Mann aus dem Lokal beglei­tet. Vor der Türe nahm er schließ­lich den Tür­ste­her in den Schwitz­ka­sten, sodass die­ser ihn zu Boden brach­te und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe am Boden fixier­te. Da der Betrof­fe­ne sich auch gegen­über den ein­ge­setz­ten Beam­ten aggres­siv und unein­sich­tig ver­hielt, durf­te die Nacht in der Zel­le ver­brin­gen. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung, Belei­di­gung und Bedrohung.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

KÖNIGS­FELD: Am Sams­tag gegen 18.30 Uhr woll­te eine Grup­pe Kinder/​Jugendlicher die Haupt­stra­ße unver­mit­telt vor einem her­an­na­hen­den Pkw über­que­ren. Der 72-jäh­ri­ge Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und erfass­te einen 12-jäh­ri­gen Jun­gen. Die­ser wur­de glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Am Fiat ent­stand nur gerin­ger Sachschaden.

STEGAURACH/STRULLENDORF: Zu zwei Vor­fahrts­ver­let­zun­gen mit einem Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 25000,- Euro kam es im Lau­fe des Sams­tags im Land­kreis. In Ste­gau­rach woll­te eine 55-jäh­ri­ge Renault­fah­re­rin von der Stra­ße Am Anger nach links in die Würz­bur­ger Stra­ße abbie­gen. Hier­bei über­sah sie eine 34-jäh­ri­ge Mer­ce­des­fah­re­rin und stieß mit die­ser im Kreu­zungs­be­reich zusam­men. In Strul­len­dorf miss­ach­te­te ein 54-jäh­ri­ger Trak­tor­fah­rer an der Kreu­zung Tier­gar­ten­stra­ße/M­ar­tin-Luther-Stra­ße die Vor­fahrt einer 40-jäh­ri­gen Tes­la­fah­re­rin, wel­che fron­tal in die rech­te Trak­tor­sei­te krachte.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

DÖRF­LEINS: In der Zeit von Don­ners­tag, 18.30 Uhr, bis Frei­tag, 05.40 Uhr, wur­de ein grau­er Seat ange­fah­ren, der in der Hut­stra­ße am Fahr­bahn­rand abge­stellt war.

Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt, obwohl ein Fremd­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro ent­stan­den ist. Wer kann Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen geben?

Son­sti­ges

SCHESS­LITZ: Am Sams­tag­abend wur­den zwei 26-Jäh­ri­ge prä­ven­tiv einer Kon­trol­le unter­zo­gen, als die­se mit ihren E‑Scootern vom Weih­nachts­markt los­fah­ren woll­ten. Ein Test am Alko­ma­ten ergab jeweils einen Wert um die 0,8 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­sag­ten den Bei­den die Weiterfahrt.

In die­sem Zusam­men­hang wird noch­mals dar­auf hin­ge­wie­sen, dass in Deutsch­land für E‑Scooter die­sel­be Pro­mil­le­gren­ze wie für ande­re Kraft­fahr­zeu­ge gilt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Zeu­gen­auf­ruf zu Ver­kehrs­un­fall im Bereich Weidenberg

Wei­den­berg, LKR. BAY­REUTH. Auf der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Gör­au und Unter­stein­ach ereig­ne­te sich am Sams­tag­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall. Der am Unfall betei­lig­te Klein­trans­por­ter setz­te sei­ne Fahrt fort, die Poli­zei Bay­reuth-Land bit­tet um Hinweise.

Gegen 12:24 Uhr fuhr ein 19-Jäh­ri­ger mit einem Feu­er­wehr­fahr­zeug von Gör­au kom­mend in Rich­tung Unter­stein­ach. Hier­bei kam ein Ama­zon-Fahr­zeug auf der schma­len und zur Unfall­zeit mit schnee­be­deck­ten Fahr­bahn dem Feu­er­wehr­fahr­zeug ent­ge­gen. Um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den, wich der 19-jäh­ri­ge nach rechts aus und rutsch­te in den dor­ti­gen Stra­ßen­gra­ben. Es kam zu einer leich­ten Spie­gel­be­rüh­rung bei­der Kraftfahrzeuge.

Der Ama­zon-Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt, ohne die not­wen­di­gen Fest­stel­lun­gen zu tref­fen, unver­mit­telt fort. Ver­letzt wur­de nie­mand. Bei dem Feu­er­wehr­au­to ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall oder zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2230 mit der Poli­zei Bay­reuth-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt und Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Aus­ein­an­der­set­zung in der Bowlingbahn

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen kam es in den Räum­lich­kei­ten der Bow­ling­bahn in Burg­kunst­adt zu einer schmerz­haf­ten Aus­ein­an­der­set­zung. Gegen 00:45 Uhr, betra­ten drei bis­lang unbe­kann­te Män­ner die Sport­stät­te und fing grund­los einen laut­star­ken Streit an. Wäh­rend sei­ne Beglei­ter schlich­ten woll­ten, schlug der Täter dem Gast eine Glas­fla­sche ins Gesicht. Nach­dem der 48jährige zu Boden ging, ver­lie­ßen die drei Män­ner die Bow­ling­bahn. Eine Per­so­nen­be­schrei­bung konn­te die leicht­ver­letz­te Per­son nicht abge­ben. Auch eine Ange­stell­te, die den Vor­fall beob­ach­te­te konn­te nur wenig zur Beschrei­bung des Täters bei­tra­gen. Jetzt hofft die Poli­zei auf die Aus­wer­tung der Videoaufzeichnung.

Scha­dens­träch­ti­ger Abbiegeunfall

Am Sams­tag, gegen 15:00 Uhr, ereig­ne­te sich in Michelau­er OT Neu­en­see ein Unfall beim Abbie­gen. Eine 37jährige woll­te mit ihrem Pkw von der Main­tal­stra­ße nach links in die Flur­stra­ße ein­bie­gen. Hier­bei über­sah sie einen 32jährigen Pkw-Fah­rer und ramm­te die­sen im Heck­be­reich. Durch den hef­ti­gen Auf­prall wur­de das Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin noch gegen einen an der Tank­stel­le war­ten­ten Pkw geschleu­dert. Zwei Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Ver­letzt wur­de nie­mand. Aller­dings ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 32000 EUR.